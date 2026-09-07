Křik na palubě, rána pěstí. Agresora museli omotat páskou další pasažéři

Let z amerického Dallasu do Newarku musel ve čtvrtek večer neplánovaně přistát v Baltimoru poté, co jeden z cestujících začal podle svědků vyvolávat konflikt a napadat ostatní. Muže nakonec několik cestujících znehybnilo pomocí lepicí pásky a stahovacích pásů a připoutalo ho k sedačce. Na incident upozornila v pátek stanice ABC.
Incident se odehrál na lince letu AA 618. Neurvale se chovající muž měl nejprve křičet na spolucestujícího sedícího vedle. Podle svědků působil opile, neustále mluvil o Ježíši a pekle a následně se uchýlil i k fyzické agresi. Poté, co spolucestujícího udeřil, pokusila se do konfliktu zasáhnout další cestující, kterou měl tvrdě odstrčit.
Podle amerického bulvárního serveru TMZ muž během incidentu vykřikoval cosi o Ježíši a o tom, že půjde do pekla. Jeho chování nejprve přišla uklidnit letuška, kterou neurvalec podle zdrojů serveru následně počastoval rasistickou nadávkou.
Situace eskalovala: muž udeřil spolucestujícího i do jeho počítače. Poté, co odstrčil další cestující, vrhli se na agresora tři jiní pasažéři ve snaze ho znehybnit. Posádka letadla jim okamžitě podala stahovací pásy, kterými konfliktního pasažéra připoutali k sedačce. Pro jistotu ho ještě obmotali lepicí páskou.
Letadlo poté zamířilo na letiště v Baltimoru. Po přistání vešli na palubu policisté a spoutaného muže zatkli. Následně ho obvinili z výtržnictví a napadení ostatních.
American Airlines v reakci na incident uvedly, že bezpečnost cestujících a posádky je jejich nejvyšší prioritou, a proto netolerují žádné násilné chování.
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