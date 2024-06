Předvolební Francie řeší Křetínského. Mluví se o jeho obchodu se stoupencem Le Penové

Český miliardář Daniel Křetínský se nechtěně stal součástí předvolební kampaně ve Francii. Země míří k předčasným volbám, jejichž první kolo se koná tuto neděli, a hlavní otázkou je, zda a jak v nich uspěje krajně pravicová Národní fronta Marine Le Penové. Právě se spojencem krajní pravice vede Křetínského společnost CMI France exkluzivní jednání o prodeji jednoho z jeho médií.

Na prodej je francouzský zpravodajský týdeník Marianne (s českým měsíčníkem pro ženy Marianne nemá nic společného, jde o shodu jmen - pozn. red.). List patří mezi menší média v zemi, loni se ho prodalo okolo 130 tisíc výtisků týdně a dlouho měl jasně vyhraněné levicové zaměření. Křetínského skupina CMI France ho koupila v roce 2018.

Letos na jaře oznámila záměr titul prodat. Oficiální důvody neuvedla. Jiná média v zemi ale začala psát o tom, že se Křetínskému příčí "radikálně národovecká" linie týdeníku pod vedením šéfredaktorky Natachy Polonyové. Křetínský, který patří mezi významné zahraniční investory ve Francii a vlastní tu několik dalších časopisů, podle médií kritizoval, že je Marianne málo proevropský.

Motivy prodeje však mohou být čistě ekonomické. Týdeník prodělává, loni vykázal ztrátu tří milionů eur při obratu dvanáct milionů. Celkově už CMI France od roku 2018 vložila do Marianne dvacet milionů eur.

Ze zájemců o koupi listu vzešel vítězně francouzský miliardář Pierre-Edouard Stérin. Křetínského společnost s ním vstoupila do exkluzivních rozhovorů, které se mají uzavřít na konci června. Stérin je majitelem investiční skupiny Otium Capital. Tamní média ho označují za ekonomického ultraliberála a příslušníka francouzské katolické elity.

Možný prodej levicového časopisu, jehož název odkazuje na symbol francouzské revoluce, členovi tamní buržoazie by vzbudil zájem za každých okolností. Teď v době předvolební kampaně se navíc ukázalo, že Stérin pomáhá krajně pravicovým politikům.

Podnikatel měl podle časopisu La Tribune de Dimanche pomáhat sehnat šedesátku členů nebo stoupenců mainstreamové francouzské pravice, kteří nyní spojili síly s Národním sdružením Marine Le Penové.

Do čela zmíněné šedesátky kandidátů do voleb se postavil Éric Ciotti, Stérinův přítel a předseda Republikánů. Toho se strana pokusila odvolat poté, co svévolně rozhodl, že Republikáni půjdou do volební koalice s krajní pravicí. Ciotti v rekaci na to odmítl opustit nejen funkci, ale i svoji kancelář v sídle strany, ve které se zabarikádoval. Pařížský soud následně odvolání zneplatnil a Ciotti se už začal ukazovat v kampani po boku Marine Le Penové.

Napojení Stérina na krajněpravicové politiky nekončí u Ciottiho skupiny. Jedním z nejbližších spolupracovníků investora je také François Durvye, který se etabloval jako hlavní ekonomický poradce Le Penové a možný poradce premiéra Jordana Bardelly, pokud Národní sdružení sestaví vládu. Předčasné parlamentní volby vyhlásil začátkem června prezident Emmanuel Macron po debaklu své strany v eurovolbách.

V redakci časopisu Marianne vyvolal možný Stérinův příchod bouři. Novináři jej během vnitroredakčního hlasování odmítli jako nového majitele a žádají písemné záruky profesní nezávislosti listu. Do sporu vstoupil tento měsíc jeden ze zakladatelů časopisu Jean-François Kahn. Ve vzácném veřejném apelu na stránkách deníku Le Monde šestaosmdesátiletý intelektuál varoval před převzetím Marianne skupinou Stérina, který podle něj zosobňuje "naprostý opak všeho, pro co list zakládali".

Křetínského mluvčí Daniel Častvaj na dotaz Hospodářských novin a Aktuálně.cz o možném převzetí Marianne lidmi spojenými s krajní pravicí uvedl, že společnost "principiálně odmítá lustrovat obchodní partnery na základě jejich politických preferencí". "Připomenu prodej polských rádií společnosti, kterou spolukontroloval George Soros. Důležité pro nás je, že Otium poskytuje záruky, že zachová současnou redakční nezávislost," uvedl Častvaj.

Video: Novináři Kateřina Šafaříková a Ondřej Houska o povolební politické situaci ve Francii (12. 6. 2024)