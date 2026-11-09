Kreslil oběšence a chodil v masce a maskáčích. Co se ví o střelci z Krakova

Polská média popisují, že se čtyřiadvacetiletý muž, který v Krakově zastřelil šest lidí a dalších patnáct zranil, choval podivně už v minulosti. „Nikdo mu nebyl po chuti,“ říká jeden ze sousedů. Jeho bývalá spolužačka pak například vzpomíná na znepokojivé kresby a mluvčí střeleckého klubu nechápe, jak mohl útok provést.
V sobotu odpoledne v ulicích polského Krakova čtyřiadvacetiletý útočník zastřelil šest lidí a dalších patnáct zranil, sám později zraněním podlehl. Podle vyšetřovatelů přitom muž ještě před útokem zavraždil i své rodiče a sestru. Polské úřady případ vyšetřují jako teroristický útok.
„Choval se tak divně, nikdo mu nebyl po chuti,“ řekl polské televizi Polsat News jeden ze sousedů čtyřiadvacetiletého útočníka.
„Chodil na odbornou školu, myslím, že se vyučil soustružníkem nebo něčím podobným. (...) Z balkonu křičel na lidi, volal policii a tvrdil, že mu někdo například poškrábal auto. Policisté přijeli, ale vysmívali se tomu, že se nic nestalo. Jeho otec také křičel na lidi,“ líčil soused pro Polsat News.
Maskáče a maska
„Vždycky se oblékal do maskáčů. Nosil masku, takový nákrčník přes obličej,“ popsal ho další soused. Jiný dodal, že ať bylo léto, nebo zima, nosil nasazenou roušku z dob pandemie.
„Někdy býval ponořený do vlastních myšlenek, jako by žil jen ve svém světě. Podle sousedů býval občas zlomyslný a vadily mu věci, které ostatním připadají naprosto běžné. Často také volal policii a žádal, aby přijela. Podle sousedů to byl poměrně problémový člověk, i když působil i směšně,“ uvedla reportérka Polsat News Ewa Pajurová.
Novinářka ovšem dodala, že na základě výpovědí sousedů je složité sestavit jednoznačný obrázek o rodině útočníka. „Od některých slyšíme, že to byla klidná, obyčejná, normální a sympatická rodina. Od jiných naopak, že šlo o lidi, kteří na sebe upozorňovali, zejména samotný pachatel,“ uvedla.
Mezi oběťmi, jejichž těla policie našla v bytě útočníka v Ostrowci Świętokrzyskim, byli jeho třiapadesátiletý otec, dvaapadesátiletá matka a jednadvacetiletá sestra. Ta podle médií studovala na Krakovské akademii výtvarných umění.
Vražda rodiny i podivné kresby
Jak polský server Onet zjistil z neoficiálních zdrojů, podle předběžných závěrů vyšetřování mohli být zavražděni ve spánku. Nasvědčovat tomu má charakter jejich zranění i skutečnost, že těla byla nalezena v postelích. Jde však zatím o neoficiální informace.
„Osoby nalezené v tomto bytě měly střelná zranění. Pokud jde o okolnosti jejich smrti, budou ještě provedeny úkony, které nám umožní je objasnit,“ cituje Onet mluvčího tamního policejního ředitelství.
Server také uvedl, že k jejich smrti pravděpodobně došlo v tichosti. Žádný ze sousedů totiž podle něj neslyšel nic podezřelého a v posledních dnech nebyl na adrese hlášen policejní zásah. Přesný čas a okolnosti úmrtí mají objasnit pitvy.
Polský server Onet cituje také ženu, která s pachatelem chodila do školy. „Pamatuji si, jak jsme seděli ve třídě a on si kreslil obrázky. Byli na nich například oběšenci nebo postava, která vchází do školy s pistolí. Ptali jsme se ho, co to má znamenat. Odpovídal, že jde o útok na školu, že tam leží mrtvoly a že právě on vchází dovnitř se zbraní,“ řekla rádiu Eska. Dodala, že si kreseb všímali i další spolužáci. Když se ho na ně ptali, údajně odpovídal, že by se chtěl stát útočníkem.
Takovou střelbu se v klubu nenaučil
Podle zjištění serveru Wirtualna Polska měl střelec legální povolení ke dvěma střelným zbraním pro sportovní účely a trénoval ve střeleckém klubu ve Starachowicích. Členem stejného klubu byl i jeho otec, který měl podle prokuratury povolení na devět zbraní. Otci údajně patřilo rovněž auto, kterým jeho syn v sobotu vjel na hlavní krakovské náměstí.
Adam Chyb, pětapadesátiletý člen a mluvčí střeleckého klubu, uvedl, že sám by nedokázal střílet způsobem, který je připisován čtyřiadvacetiletému muži. Podle dostupných záběrů měl podezřelý střílet za pohybu, při běhu a také z automobilu, který současně řídil.
„Zbraň má zpětný ráz a výstřel je hlučný. Auto je přitom malá kovová krabička. Co k tomu mohu říct? Nejsem odborník na vojenskou střelbu a sám bych to nedokázal. Tomu se učí vojáci a policisté. S touto oblastí nemáme vůbec nic společného,“ uvedl Chyb v rozhovoru s agenturou Reuters. Chyb zdůraznil, že sportovní klub své členy takovému způsobu střelby neučí.
Polská média rovněž upozorňují na nášivky, které měl útočník na oblečení připomínajícím vojenskou uniformu. Mluvčí polského ministerstva vnitra Karolina Gałecká uvedla, že se jimi zabývají odborníci, odmítla ale popsat jejich podobu nebo význam. Zároveň varovala před šířením neověřených informací a předčasným spojováním symbolů s možným motivem pachatele.
Pozor na předčasné závěry
Sám polský ministr vnitra Marcin Kierwiński přitom už v sobotu uvedl, že pachatel mohl být fascinován „krajně pravicovými ideologiemi“. Jeho vyjádření vyvolalo kritiku pravicové opozice. V neděli ministr svá slova zmírnil a vysvětlil, že vycházel z „prvotních indicií a hypotéz“. Zdůraznil, že policie prověřuje všechny možné motivy a okolnosti případu, uvedl server Wirtualna Polska.
Kierwińského předčasné závěry kritizoval i vládní mluvčí Adam Szłapka. „Bylo by nejlepší se podobných soudů zdržet, dokud nebudou mít bezpečnostní složky k dispozici úplné informace,“ řekl serveru Rzeczpospolita.
Polský ministr spravedlnosti a generální prokurátor Waldemar Żurek v neděli uvedl, že zatím nemá informace o tom, že by vyšetřovatelé našli manifest, v němž by pachatel vysvětloval své motivy. Dodal, že policie zajistila různé symboly, jejichž význam ale zatím nemůže komentovat.
Mohlo by vás zajímat: Proč policista v Krakově vystřílel do útočníka celý zásobník? Expert vysvětluje a říká: Je to hrdina!
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Tohle vidět nechceme, vložil se Gretzky do pře o sbornou. V Rusku jeho výrok změnili
Dění kolem hokejového mistrovství světa juniorů, kde má poprvé od zahájení války na Ukrajině startovat Rusko, se vyostřuje. Promluvil mimo jiné Wayne Gretzky.
ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura
Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností
Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.
„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.