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Kreslil oběšence a chodil v masce a maskáčích. Co se ví o střelci z Krakova

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Polská média popisují, že se čtyřiadvacetiletý muž, který v Krakově zastřelil šest lidí a dalších patnáct zranil, choval podivně už v minulosti. „Nikdo mu nebyl po chuti,“ říká jeden ze sousedů. Jeho bývalá spolužačka pak například vzpomíná na znepokojivé kresby a mluvčí střeleckého klubu nechápe, jak mohl útok provést.

Aftermath of a mass shooting in Krakow
V sobotu odpoledne v ulicích polského Krakova čtyřiadvacetiletý útočník zastřelil šest lidí a dalších patnáct zranil, sám později zraněním podlehl. Podle vyšetřovatelů přitom muž ještě před útokem zavraždil i své rodiče a sestru. Polské úřady případ vyšetřují jako teroristický útok. Foto: REUTERS – Jakub Porzycki
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Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
policie, policisté, plac Mariacki, Krakov
Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
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V sobotu odpoledne v ulicích polského Krakova čtyřiadvacetiletý útočník zastřelil šest lidí a dalších patnáct zranil, sám později zraněním podlehl. Podle vyšetřovatelů přitom muž ještě před útokem zavraždil i své rodiče a sestru. Polské úřady případ vyšetřují jako teroristický útok. 

„Choval se tak divně, nikdo mu nebyl po chuti,“ řekl polské televizi Polsat News jeden ze sousedů čtyřiadvacetiletého útočníka.

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„Chodil na odbornou školu, myslím, že se vyučil soustružníkem nebo něčím podobným. (...) Z balkonu křičel na lidi, volal policii a tvrdil, že mu někdo například poškrábal auto. Policisté přijeli, ale vysmívali se tomu, že se nic nestalo. Jeho otec také křičel na lidi,“ líčil soused pro Polsat News.

Maskáče a maska

„Vždycky se oblékal do maskáčů. Nosil masku, takový nákrčník přes obličej,“ popsal ho další soused. Jiný dodal, že ať bylo léto, nebo zima, nosil nasazenou roušku z dob pandemie.

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„Někdy býval ponořený do vlastních myšlenek, jako by žil jen ve svém světě. Podle sousedů býval občas zlomyslný a vadily mu věci, které ostatním připadají naprosto běžné. Často také volal policii a žádal, aby přijela. Podle sousedů to byl poměrně problémový člověk, i když působil i směšně,“ uvedla reportérka Polsat News Ewa Pajurová.

Novinářka ovšem dodala, že na základě výpovědí sousedů je složité sestavit jednoznačný obrázek o rodině útočníka. „Od některých slyšíme, že to byla klidná, obyčejná, normální a sympatická rodina. Od jiných naopak, že šlo o lidi, kteří na sebe upozorňovali, zejména samotný pachatel,“ uvedla.

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Mezi oběťmi, jejichž těla policie našla v bytě útočníka v Ostrowci Świętokrzyskim, byli jeho třiapadesátiletý otec, dvaapadesátiletá matka a jednadvacetiletá sestra. Ta podle médií studovala na Krakovské akademii výtvarných umění. 

Vražda rodiny i podivné kresby

Jak polský server Onet zjistil z neoficiálních zdrojů, podle předběžných závěrů vyšetřování mohli být zavražděni ve spánku. Nasvědčovat tomu má charakter jejich zranění i skutečnost, že těla byla nalezena v postelích. Jde však zatím o neoficiální informace.

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„Osoby nalezené v tomto bytě měly střelná zranění. Pokud jde o okolnosti jejich smrti, budou ještě provedeny úkony, které nám umožní je objasnit,“ cituje Onet mluvčího tamního policejního ředitelství.

Server také uvedl, že k jejich smrti pravděpodobně došlo v tichosti. Žádný ze sousedů totiž podle něj neslyšel nic podezřelého a v posledních dnech nebyl na adrese hlášen policejní zásah. Přesný čas a okolnosti úmrtí mají objasnit pitvy.

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Polský server Onet cituje také ženu, která s pachatelem chodila do školy. „Pamatuji si, jak jsme seděli ve třídě a on si kreslil obrázky. Byli na nich například oběšenci nebo postava, která vchází do školy s pistolí. Ptali jsme se ho, co to má znamenat. Odpovídal, že jde o útok na školu, že tam leží mrtvoly a že právě on vchází dovnitř se zbraní,“ řekla rádiu Eska. Dodala, že si kreseb všímali i další spolužáci. Když se ho na ně ptali, údajně odpovídal, že by se chtěl stát útočníkem.

Takovou střelbu se v klubu nenaučil

Podle zjištění serveru Wirtualna Polska měl střelec legální povolení ke dvěma střelným zbraním pro sportovní účely a trénoval ve střeleckém klubu ve Starachowicích. Členem stejného klubu byl i jeho otec, který měl podle prokuratury povolení na devět zbraní. Otci údajně patřilo rovněž auto, kterým jeho syn v sobotu vjel na hlavní krakovské náměstí.

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Adam Chyb, pětapadesátiletý člen a mluvčí střeleckého klubu, uvedl, že sám by nedokázal střílet způsobem, který je připisován čtyřiadvacetiletému muži. Podle dostupných záběrů měl podezřelý střílet za pohybu, při běhu a také z automobilu, který současně řídil.

„Zbraň má zpětný ráz a výstřel je hlučný. Auto je přitom malá kovová krabička. Co k tomu mohu říct? Nejsem odborník na vojenskou střelbu a sám bych to nedokázal. Tomu se učí vojáci a policisté. S touto oblastí nemáme vůbec nic společného,“ uvedl Chyb v rozhovoru s agenturou Reuters. Chyb zdůraznil, že sportovní klub své členy takovému způsobu střelby neučí.

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Polská média rovněž upozorňují na nášivky, které měl útočník na oblečení připomínajícím vojenskou uniformu. Mluvčí polského ministerstva vnitra Karolina Gałecká uvedla, že se jimi zabývají odborníci, odmítla ale popsat jejich podobu nebo význam. Zároveň varovala před šířením neověřených informací a předčasným spojováním symbolů s možným motivem pachatele.

Pozor na předčasné závěry

Sám polský ministr vnitra Marcin Kierwiński přitom už v sobotu uvedl, že pachatel mohl být fascinován „krajně pravicovými ideologiemi“. Jeho vyjádření vyvolalo kritiku pravicové opozice. V neděli ministr svá slova zmírnil a vysvětlil, že vycházel z „prvotních indicií a hypotéz“. Zdůraznil, že policie prověřuje všechny možné motivy a okolnosti případu, uvedl server Wirtualna Polska.

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Kierwińského předčasné závěry kritizoval i vládní mluvčí Adam Szłapka. „Bylo by nejlepší se podobných soudů zdržet, dokud nebudou mít bezpečnostní složky k dispozici úplné informace,“ řekl serveru Rzeczpospolita.

Polský ministr spravedlnosti a generální prokurátor Waldemar Żurek v neděli uvedl, že zatím nemá informace o tom, že by vyšetřovatelé našli manifest, v němž by pachatel vysvětloval své motivy. Dodal, že policie zajistila různé symboly, jejichž význam ale zatím nemůže komentovat.

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