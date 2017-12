Navalnyj vyzval k bojkotu ruských prezidentských voleb. Úřady by to měly prověřit, vzkázal Kreml

před 6 hodinami

Ruské úřady by měly pečlivě přezkoumat, zda výzvy opozičního předáka Alexeje Navalného k bojkotu březnových prezidentských voleb neporušují zákon, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Navalnyj vyzval k bojkotu hlasování v pondělí poté, co jej volební komise odmítla zaregistrovat jako kandidáta. Evropská unie sdělila, že rozhodnutí komise vzbuzuje "vážné pochyby" ohledně politické plurality v Rusku. "Skutečnost, že se jeden potenciální kandidát neúčastní, nijak legitimitu voleb neovlivní," uvedl na kritiku Peskov. Mluvčí unijní diplomacie Maja Kocijančičová Rusko vyzvala, aby do země na březnové prezidentského volby pozvalo pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

autor: ČTK | před 6 hodinami

Související







Hlavní zprávy