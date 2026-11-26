Severokorejský režim pozastavil vojenskou pomoc Rusku včetně dodávek balistických raket KN-23 a dělostřelecké munice. Důvodem má být údajný diplomatický spor s Moskvou, který vyvolal její přístup k Jižní Koreji. Ve čtvrtek o tom informovala ukrajinská vojenská zpravodajská služba (HUR).
Zastavení dodávek měl osobně nařídit severokorejský vůdce Kim Čong-un. Reagoval tak na slova náměstka ruského ministra zahraničí Andreje Rudenka, který v říjnu prohlásil, že Rusko chce přispět ke zmírnění napětí mezi oběma státy na Korejském poloostrově.
Jeho vyjádření vyvolalo v Pchjongjangu ostrou reakci. Severokorejská ministryně zahraničí Čche Son-hui uvedla, že takový postoj neodpovídá závazkům ze vzájemného spojenectví, a žádala o vysvětlení ruské politiky vůči Soulu.
O co všechno může Rusko přijít?
Deník Kyiv Post s odvoláním na ukrajinské zpravodajce píše, že omezení se týkají především dodávek dělostřelecké munice a balistických raket krátkého doletu KN-23, které Rusko v poslední době využívalo mimo jiné při útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Pchjongjang měl navíc zakázat ruským vojenským transportním letounům využívat svůj vzdušný prostor. Zdržuje také vyřízení žádosti o navýšení počtu severokorejských vojáků v Rusku, kde chtěla Moskva podle HUR rozšířit kontingent z přibližně 8500 mužů až na 50 tisíc.
Ještě začátkem září přitom ruský prezident Vladimir Putin spolu s čínským protějškem Si Ťin-pchingem ku příležitosti 78. výročí vzniku KLDR znovu potvrdili úzké vazby s Pchjongjangem.
Putin tehdy slíbil pokračování spolupráce v rámci „komplexního strategického partnerství“, které má podle něj přispět k regionální bezpečnosti i ke vzniku multipolárního světového řádu.
KLDR jako důležitý pilíř ruské válečné mašinérie
Vojenská spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem se výrazně prohloubila po začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022. Její podobu obě země formálně stvrdily v roce 2024 podpisem smlouvy o strategickém partnerství, jejíž součástí je i závazek vzájemné obrany.
Podle dřívějších odhadů ukrajinských zpravodajců pochází ze Severní Koreje 25 až 40 procent munice používané ruskou armádou. Od června 2023 mělo Rusko obdržet také více než sto balistických raket KN-23 a KN-24.
Po uzavření obranné smlouvy z roku 2024 vyslala KLDR také své jednotky do ruské Kurské oblasti, kde se zapojily do bojů proti ukrajinským silám. HUR odhaduje, že severokorejský kontingent tam přišel o 7058 vojáků. Z toho mělo 2251 vojáků padnout, ostatní byli zraněni.
Ukrajinští zpravodajci dodávají, že nejnovější vývoj zatím neznamená úplný rozpad vojenské spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem, ale spíše její zpomalení. Jak dlouho mají omezení trvat a jaký bude jejich rozsah, zatím není jasné.
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