Kreml si stěžuje na americké tanky v Polsku. Ohrožují naši bezpečnost, zní z Ruska

před 40 minutami

Americká tanková brigáda dorazila v těchto dnech do Polska, aby pomohla ochránit spojence z východního křídla NATO. Kreml to však označil za ohrožení ruských zájmů a ruské bezpečnosti. "Díváme se na to jako na hrozbu. Jsou to kroky, které ohrožují naše zájmy, naši bezpečnost, a to tím spíše, že třetí země – a není to ani evropský stát – zvyšuje svou vojenskou přítomnost u našich hranic v Evropě," řekl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. Do Polska počátkem týdne dorazila tisícovka amerických vojáků i první transporty těžké výzbroje, které se minulý pátek začaly vyloďovat v německém přístavu Brémy. Další vojáci a zbraně následují.

autor: ČTK