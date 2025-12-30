Kreml potvrdil bojové nasazení systému Orešnik v Bělorusku

Ministerstvo obrany v Moskvě v úterý oznámilo, že v Bělorusku zařadilo do bojové služby ruský raketový systém Orešnik. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické.
„V Běloruské republice se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky vybavené mobilním pozemním raketovým komplexem ,Orešnik',“ uvedlo ruské ministerstvo obrany.
Ruský prezident Vladimir Putin letos v létě oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu orešniků, a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku. V boji ruská armáda Orešnik (v překladu Líska) v nejaderné verzi použila poprvé loni v listopadu k útoku na ukrajinské Dnipro. Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Minsk na začátku invaze umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadly i z běloruského území.
Předloni Minsk a Moskva podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku. Tyto zbraně jsou určené k dosažení konkrétních vojenských cílů přímo na bojišti, čemuž odpovídá jejich nižší ničivá síla (zpravidla do 50 kilotun) a omezený dosah nosičů ve srovnání se zbraněmi strategickými, které slouží k odstrašování a ničení rozsáhlých územních celků.
Lukašenko udělil milost dalším 22 lidem, většina byla odsouzena za extremismus
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko udělil milost 22 lidem, uvedla v úterním prohlášení prezidentská kancelář. Jména propuštěných nezmínila. Většina z nich byla odsouzena za extremismus, což je trestný čin často používaný k postihování představitelů běloruské opozice.
ŽIVĚZápad musí chápat, že Rusko má na Ukrajině strategickou iniciativu, řekl Lavrov
Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zveřejněném v pondělí pozdě večer.
