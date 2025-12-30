Přeskočit na obsah
Benative
30. 12. David
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Kreml potvrdil bojové nasazení systému Orešnik v Bělorusku

ČTK

Ministerstvo obrany v Moskvě v úterý oznámilo, že v Bělorusku zařadilo do bojové služby ruský raketový systém Orešnik. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické.

Rusko, raketa Iskander, invaze
Ruské raketové sílyFoto: Reuters
Reklama

„V Běloruské republice se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky vybavené mobilním pozemním raketovým komplexem ,Orešnik',“ uvedlo ruské ministerstvo obrany.

Související

Ruský prezident Vladimir Putin letos v létě oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu orešniků, a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku. V boji ruská armáda Orešnik (v překladu Líska) v nejaderné verzi použila poprvé loni v listopadu k útoku na ukrajinské Dnipro. Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Minsk na začátku invaze umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadly i z běloruského území.

Předloni Minsk a Moskva podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku. Tyto zbraně jsou určené k dosažení konkrétních vojenských cílů přímo na bojišti, čemuž odpovídá jejich nižší ničivá síla (zpravidla do 50 kilotun) a omezený dosah nosičů ve srovnání se zbraněmi strategickými, které slouží k odstrašování a ničení rozsáhlých územních celků.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Dálnice ilustrační foto
Dálnice ilustrační foto
Dálnice ilustrační foto

Rok 2026 na dálnicích: Nové přírůstky D3, D35 i D49, klíčová stavba v ohrožení

V roce 2026 se mohou řidiči těšit po dvou silných letech pouze na mírně nadprůměrnou úrodu nových úseků dálnic. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spolu a stavbaři šturmují zejména na dálnici D35. Na některé již připravené zásadní stavby, které by měly zacelit mezery v dálniční síti, přitom stát stále nenašel peníze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama