Kreml poprvé promluvil o tajné návštěvě šéfa CIA. Rusové jeho návrhy smetli ze stolu

Kreml poprvé reagoval na informace, že ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe během své tajné návštěvy Moskvy navrhl třístranné setkání lídrů Spojených států, Ruska a Ukrajiny, na kterém by jednali o ukončení války. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova by taková schůzka byla „naprosto zbytečná“. Nebylo by to přitom poprvé, kdy USA takový formát jednání navrhly.
Pokud by tématem schůzky ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem a ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským bylo ukončení války, nemělo by takové jednání podle Kremlu smysl.
„Dobře znáte postoj našeho prezidenta: Takové setkání je možné pouze za účelem stvrzení dohod. A dohody nejsou vůbec primitivní záležitostí, ale velmi složitým procesem urovnání, který se skládá z obrovského množství detailů,“ citovala Peskova v neděli ruská agentura TASS.
„Samotné úsilí o dosažení urovnání je ale přesně to, co ukrajinská strana nechce,“ dodal Peskov.
Mluvčí Kremlu tak reagoval na zprávu, že šéf CIA John Ratcliffe během tajné návštěvy Moskvy navrhl uspořádat summit lídrů tří zemí, jak informovaly zdroje amerického serveru Axios. Podle serveru Ratcliffe v zákulisí zároveň zjišťoval, zda by šéfové ruských tajných služeb FSB a SVR mohli pomoci přesvědčit Vladimira Putina k obnovení mírových jednání. CIA zjištění serveru nekomentovala.
Několik teorií o tajné cestě
Ratcliffova nečekaná cesta, která se uskutečnila minulé úterý, vyvolala řadu spekulací ohledně cíle návštěvy ruské metropole. Zpočátku se hovořilo zejména o tom, že měl Rusko varovat před případným útokem na členské státy NATO, předložit ruské straně „chmurné hodnocení“ stavu ruské armády a ekonomiky či tlačit na Moskvu, aby omezila svou podporu Íránu.
Dmitrij Peskov později podobná tvrzení označil za poplašné zprávy, zatímco Donald Trump návštěvu zlehčoval s tím, že šlo o „víceméně rutinní“ setkání šéfů rozvědek, kteří spolu mají dobré vztahy. Dodal ale, že „z toho možná něco bude“. Řekl to ve středu v rozhovoru s americkým konzervativním moderátorem Glennem Beckem.
Podle serveru Axios se Ratcliffe setkal se šéfem ruské zahraniční rozvědky SVR Sergejem Naryškinem a ředitelem FSB Alexandrem Bortnikovem a do diplomatických snah o ukončení války se tak zapojil vůbec poprvé. Axios dodává, že Ratcliffe po schůzce dospěl k závěru, že Bortnikov by mohl být pro obnovení dialogu konstruktivním partnerem.
Američtí činitelé v pátek o výsledcích jednání v Moskvě informovali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého rovněž seznámili s návrhem na třístranné setkání s Trumpem a Putinem, dodává Axios. Kyjev tuto možnost už v minulosti podpořil, Putin ji však dlouhodobě odmítá.
Reakce Kyjeva
Zelenskyj po brífinku poděkoval Spojeným státům za „potřebný tón rozhovoru s Ruskem“ a ocenil, že Trumpova administrativa prosazuje realistickou představu o dalším postupu.
Po návštěvě šéfa CIA v Moskvě šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov uvedl, že v září by se mohlo uskutečnit jednání delegací válčících zemí zprostředkované Spojenými státy. V Kyjevě však pochybují o Putinově ochotě přistoupit na mír.
Budanovův zástupce Pavlo Palisa k tomu dodal, že ruský prezident nařídil armádě vypracovat několik scénářů ofenzivy na severu Ukrajiny, mimo jiné ve směru na Kyjev a Černihiv. Kreml zároveň nadále požaduje, aby se Ukrajina vzdala Donbasu, z jehož území přibližně 20 procent kontrolují ukrajinské ozbrojené síly.
Začátkem letošního června Zelenskyj zveřejnil otevřený dopis Putinovi, v němž navrhl osobní schůzku s ruským prezidentem, na které by jednali o ukončení války. Putin v dopise spatřoval „prvky drzosti“ a schůzku odmítl. Zároveň se obrátil na ruské vojáky a vyzval je, aby na frontě „pracovali“.
Trump už v srpnu 2025 po jednání s Putinem v Anchorage uvedl, že zahájil přípravy na třístranný summit s Putinem a Zelenským. Očekával, že se uskuteční do dvou týdnů. Schůzka se však dosud neuskutečnila a jednání zprostředkovaná Bílým domem zamrzla v polovině února po vypuknutí americko-izraelského konfliktu s Íránem.
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