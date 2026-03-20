Kreml odřízne Rusy od cizí umělé inteligence. Zůstane jim jen ta vlastní

Trhněte si nohou, vzkazuje Kreml. Evropským emisarům, ale i vlastním lidem. „Fuck off“ si měli vyslechnout vyslanci francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kteří přijeli do Moskvy přesvědčit Rusy, aby Evropané byli také součástí vyjednávání o míru na Ukrajině. Putinův zahraniční poradce jim měl vulgárně sdělit, že Rusko nemá zájem.
Další „fuck off“ od Kremlu dostali samotní Rusové. Digitální opona v zemi se pomalu zatahuje. Více než týden v některých částech ruské metropole stále nefunguje mobilní internet. A v dalších koutech Ruska lidé už několik měsíců nevědí, co mobilní internet vůbec je. Brzy se Rusové definitivně nedostanou na populární síť Telegram, která v zemi už přestává fungovat. A na podzim je Kreml odřízne od zahraniční umělé inteligence. Zůstane jim jen ta vlastní.
Transformace Ruska tak dostává novou podobu, která má svou logiku pro Kreml, v 21. století však vypadá nepřirozeně. A není jasné, jak Evropa bude s takovou zemí komunikovat.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
V novém dílu podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská probírají aktuální události z Ruska. A také se věnují osudům potomků sovětských vůdců. Věnovali se dětem Stalina, Chruščova a Brežněva. Zejména dcera posledního jmenovaného se stala svého druhu legendou.
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
