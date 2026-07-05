Kreml našel nečekanou, drahou fintu. Věří, že tím vyřeší ukrajinské „dálkové sankce“

Moskva čelí rozsáhlé palivové krizi, musela proto přistoupit k mimořádnému dovozu benzínu. Pro zemi, která disponuje jedněmi z největších zásob ropy na světě, jde o bezprecedentní vývoj – a současně i poněkud ironický obrat. Palivo totiž nově nakupuje i v Indii, kam sama prodává zlevněnou surovou ropu. Rusové tak nyní s velkou pravděpodobností platí za benzin vyrobený z vlastních zásob.
Z Indie do Ruska už mělo po moři vyplout nejméně 60 tisíc metrických tun benzinu, uvedla agentura Reuters. Cenu, za kterou Rusko benzin kupuje, agentura neuvedla. Ruský trh nadále zásobuje i Bělorusko a Moskva chce zvýšit dovoz benzinu i z Kazachstánu.
Celkem Kreml údajně plánuje od několika zahraničních dodavatelů dovážet měsíčně až 400 tisíc metrických tun benzinu, aby tak řešil rostoucí palivovou krizi.
Ta je citelná především během letních měsíců. Rusové totiž během léta spotřebují nejméně 110 tisíc metrických tun benzinu denně - a domácí průmysl už takový objem nedokáže vyrobit.
Hlavním důvodem jsou opakované ukrajinské útoky na rafinerie a další energetická zařízení, které ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označuje za „dálkové sankce“, které mají pomoci donutit Rusko k ukončení války.
Plán „dálkových sankcí“ zabírá
Ruský exilový server The Moscow Times uvedl, že ukrajinské údery vyřadily z provozu přibližně čtvrtinu ruských rafinérských kapacit a zasáhly většinu těch největších.
Zbývající funkční rafinerie nyní vyrábějí zhruba 85 tisíc metrických tun benzinu denně. Oproti průměrné letní spotřebě tak vzniká každodenní deficit kolem 25 tisíc tun.
Důsledky jsou patrné po celém Rusku. Ve více než polovině regionů byl zaveden přídělový systém a u čerpacích stanic se tvoří dlouhé fronty. Například v sibiřském Irkutsku musel starosta nechat k pumpám přistavit mobilní toalety pro čekající řidiče, psala agentura AP. Na okupovaném Krymu úřady dočasně zastavily prodej benzinu civilistům.
Prezident Vladimir Putin nicméně nedávno prohlásil, že situace „není kritická“ a jde pouze o dočasný problém.
Moskva se nejprve snažila výpadek pokrýt především dovozem benzinu z Běloruska. Ani jeho kapacity už ale nestačí. Do hry proto nyní vstoupila i Indie.
Výhodný obchod pro Indii
Situace v sobě nese i dávku ironie. Poté co Západ uvalil na Rusko sankce za invazi na Ukrajinu, našel Kreml záchranné lano v Indii, kam začal prodávat obrovské množství zlevněné surové ropy.
Indické rafinerie ji zpracovávají na pohonné hmoty a prodávají je se značným ziskem. Pro Indii jde o mimořádně výhodný obchod. Podle tamních médií pokrylo Rusko v červnu už více než polovinu indického dovozu surové ropy, přibližně 2,5 milionu barelů denně.
Nově však Rusko nejen dováží surovou ropu, ale odebírá od indických rafinerií i hotový produkt – který byl s velkou pravděpodobností vyroben z ropy, již samo vytěžilo a Indii se slevou prodalo.
Nemusí to stačit
Ani tato cesta ale podle některých expertů nemusí palivovou krizi vyřešit. Ruský vojenský analytik Jurij Fjodorov upozorňuje, že indické rafinerie už pracují téměř na hranici svých možností. Vedle domácího trhu zásobují také Evropu, jihovýchodní Asii i další odběratele.
„Volné výrobní kapacity v Indii jsou zkrátka velmi omezené. To znamená, že pouhým nákupem a dovozem benzinu ze zahraničí nedokáže Rusko tuto palivovou krizi úspěšně vyřešit,“ uvedl Fjodorov pro Aktuálně.cz v pořadu Spotlight.
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