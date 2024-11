Unikl tajný plán Kremlu, tvrdí Ukrajinci. Z napadené země podle něj zbyde jen torzo

Ruské ministerstvo obrany připravilo předpověď globální vojensko-politické situace do roku 2045, tvrdí agentura Interfax-Ukraine, která se odvolává na zdroje z ukrajinských tajných služeb. Podle tohoto dokumentu Kreml počítá s plánem, jak připravit Ukrajinu o nezávislost. Moskva údajně hodlá tento scénář předat do rukou nové americké administrativy.

Ruský plán na následující dvě dekády zahrnuje například rozdělení Ukrajiny na tři zóny. Částečně nebo plně okupované oblasti by podle něj spadly pod přímou kontrolou Ruska. Okolí Kyjeva by se pak podle Kremlu mělo proměnit v "proruský státní útvar", tedy loutkový stát s proruskými úřady a ruskou armádou. O osudu západních regionů Ukrajiny, které Moskva označila za "sporné oblasti," by se pak mělo rozhodnout při jednání za účasti Ruska, Polska, Maďarska a Rumunska, píše Kyiv Post.

Dokument, který údajně získala ukrajinská rozvědka, obsahuje také čtyři potenciální scénáře budoucího světového řádu. Mezi nimi jsou dvě varianty, které Rusko považuje za příznivé. Tou první je vznik multipolárního světa, kde si velmoci rozdělí sféry vlivu. Druhou je regionalizace nebo chaos, což by vedlo k oslabení současného globálního pořádku.

Nepříznivými scénáři jsou pro Kreml naopak dominance Spojených států a Západu nebo nárůst moci Číny.

Rusko podle zpravodajského serveru doufá, že by jeho úspěšné počínání v agresivní invazi přispělo k první či druhé prognóze. Pokud však Moskva konflikt prohraje nebo zůstane zamrzlý, mohou se naplnit ostatní scénáře, které jsou pro Kreml v tuto chvíli nepřijatelné.

Svůj plán chce Moskva dle zpravodajských zdrojů předat do rukou nové americké administrativy v čele s Donaldem Trumpem. Ten slíbil rychlé ukončení války, avšak konkrétní plán zatím nepředstavil. Jeho postoje, stejně jako názory jeho okolí, vyvolávají nejistotu a obavy, zvláště na ukrajinské straně. Odborníci a politici nyní uvažují o tom, jak moc je Trump ochoten ustoupit Kremlu v případných mírových jednáních.

Putin nemůže couvnout, ale staří lidé umírají. Historik popsal, jaká je cesta k míru (článek s videem zde)