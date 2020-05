Čísla z Ruska jsou podivná. Kreml čelí podezření, že upravuje statistiky mrtvých

Rusko má nejvíce obyvatel nakažených koronavirem po Spojených státech. Ve čtvrtek jejich počet překročil čtvrt milionu. Nadějí je, že začal klesat denní přírůstek nakažených. Ve středu jich bylo 9974, poprvé od 2. května méně než deset tisíc.

Hrobníci ukládají do země rakev s ostatky jedné z oběti nemoci covid-19 v Petrohradu. | Foto: Reuters

Pozoruhodné je, že ve srovnání s jinými postiženými státy oficiálně udává Rusko velmi nízký počet zemřelých v poměru k počtu nemocných. podle ministerstva zdravotnictví v zemi na nemoc covid-19 zemřelo 2305 lidí.

To je zarážející například při pohledu na data z Británie, Francie nebo Německa. Spojené království evidovalo dosud 228 tisíc nakažených a přes 33 tisíc mrtvých, Francie 141 tisíc infikovaných a 27 tisíc zemřelých, Německo 177 tisíc nakažených a více než 7800 obětí. Jak je možné, že má Rusko tak málo obětí při tolika nakažených?

Ruská ministryně zdravotnictví Taťána Golikovová obvinění z falšování statistik odmítá. Mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová oznámila, že Rusko si bude stěžovat v OSN a v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci (OBSE) na deníky Financial Times a New York Times, které ve svých textech oficiální čísla zpochybnily. List Financial Times informoval, že podle jejich zdrojů z Moskvy je ruských obětí nemoci covid-19 o sedmdesát procent víc, než uvádějí vládní statistiky.

Odbor zdravotnictví moskevské radnice uvedl, že po pitvě těl mnoha zemřelých se jako příčina smrti nejeví covid-19, ale jiné choroby, kterými dotyčný trpěl.

"Šedesát procent případů úmrtí s podezřením na koronavirus mělo jinou příčinu. Infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu, maligní nádor nebo selhání některých důležitých orgánů, například ledvin," stojí ve zprávě odboru, který odmítá nařčení, že upravuje statistiky.

Pochybnosti nad statistikami

Jak moskevský zdravotnický odbor, tak ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že nelze považovat koronavirus za příčinu smrti všech pacientů, kteří se jím nakazili. "Při analýze smrtnosti musíme brát v úvahu, že i u lidí diagnostikovaných s nemocí covid-19, jsou bezprostřední příčinou smrti jiné důvody a problémy," uvedlo v prohlášení ruské ministerstvo zdravotnictví.

Redaktor ruské redakce rozhlasové stanice Rádio Svoboda Jaroslav Šimov řekl deníku Aktuálně.cz, že o oficiálních číslech a zdůvodněních panují pochybnosti.

"Například starosta Petrohradu prohlásil, že počet lidí se zápalem plic je letos šestkrát vyšší než v uplynulých letech. Ale tito lidé přitom nejsou zahrnutí do statistik týkajících se infekce koronaviru," vysvětluje Šimov s tím, že v několika dalších regionech je to podobné, například v Penzenské oblasti jižně od Moskvy nebo v Povolží. "I v Moskvě je otázkou, jestli případy koronaviru nejsou jen maskovány jinou diagnózou," dodává.

Počet testů na koronavirus podle Šimova stoupá, ale vzhledem ke 146milionové ruské populaci je to stále málo. "Denně se nyní v Rusku provádí zhruba 200 tisíc testů, z toho 50 tisíc v Moskvě," uvádí novinář.

Vadné ventilátory

Ministerstvo zdravotnictví musí řešit také naléhavý problém s poruchovými plicními ventilátory. Dva z nich způsobily tento týden požáry na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích v Petrohradu a Moskvě. Pacienty museli hasiči evakuovat, šest lidí zemřelo. Inspekce zakázala používání ventilátorů Aventa M, které vyrábí firma UPZ na Urale.

"Zakázali ty vyrobené nedávno, letos po 1. dubnu. Nemohou zakázat všechny, to by nebylo možné," říká Jaroslav Šimov.

Nemocnice svatého Jiří v Petrohradu, kde v úterý požár vypukl, nedávno nakoupila 237 těchto nových ventilátorů. Přístroje od firmy UPZ také poslalo Rusko do Spojených států v rámci pomoci, na které se dohodli telefonicky prezidenti Vladimir Putin a Donald Trump. Američané ale ruské ventilátory nakonec nepoužili.

