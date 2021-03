Kreml: Bidenovy výroky o "zabijákovi Putinovi" ukazují, že nemá zájem o lepší vztahy

Vyjádření amerického prezidenta Joea Bidena ohledně ruského prezidenta Vladimira Putina jasně svědčí o tom, že nový šéf Bílého domu nemá zájem zlepšit vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem. Moskva na to bude brát zřetel, uvedl Putinův mluvčí. Putin ve vysílání televize Rossija 24 popřál Bidenovi zdraví.

Biden v rozhovoru, který ve středu odvysílala televize ABC News, přisvědčil na otázku, zda pokládá Putina za "zabijáka", a prohlásil, že Rusko "zaplatí" za údajné vměšování do amerických voleb. V reakci Rusko povolalo svého velvyslance z Washingtonu do Moskvy ke konzultacím, diplomat by se měl podle ruských médií vrátit v neděli.

Mluvčí Kremlu označil Bidenovy výroky za "velice špatné" a bezprecedentní. Putin pak svému americkému protějšku odpověděl slovy: "V dětství, když jsme se hádali na dvoře, tak jsme říkávali ‚Kdo to říká, ten to je‘."

Šéf Kremlu také podle agentury Interfax podotkl, že v dějinách každého národa "je mnoho dramatických a krvavých událostí". "Když hodnotíme jiné lidi, nebo dokonce jiné státy, jiné národy, tak se vždy jakoby díváme do zrcadla. Vidíme v něm vždy sebe. Protože vždy přehazujeme na druhého člověka to, co sami dýcháme, čím v jádru jsme," sdělil Putin.

"V nadcházejícím období budeme analyzovat náš přístup (ke vztahům s USA), a to i během konzultací s naším velvyslancem," řekl novinářům Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Podle agentury TASS tak okomentoval i další Bidenovo vyjádření, že navzdory výrokům na Putinovu adresu pokládá za možnou spolupráci s Ruskem v záležitostech, ve kterých mají obě země společné zájmy.