Analýza: V ruské televizi se s tím nemažou. Tohle je Trump, jak ho znají Rusové

Donald Trump se od začátku svého druhého mandátu snaží sblížit s Ruskem a nadbíhat vládci Kremlu. Poté, co Vladimir Putin ukazuje, že ustupovat ohledně své agrese na Ukrajině nehodlá, začal ho americký prezident kritizovat. Ruská státní média ale Trumpovy výroky cenzurují a obyvatelům nabízejí verze, ze kterých Putin vychází pozitivně nebo se v nich vůbec neobjevuje.

Nezávislý ruský portál Agenstvo Media sestavil seznam ruských zpravodajských pořadů a médií, které v posledních dnech zveřejnily pečlivě cenzurované verze Trumpových výroků. Další ruský opoziční server Meduza pak některé z nich zasadil do souvislostí.

Některé z Trumpových kritických výroků na adresu Putina

Trump 7. dubna během setkání s izraelským premiérem prohlásil, že se mu nelíbí, že Rusko pokračuje v bombardování Ukrajiny, zatímco on se snaží zprostředkovat mírovou dohodu. Moskva podle něho "právě teď bombarduje jako šílená". "To není dobrá situace," dodal americký prezident.

O čtyři dny později, 11. dubna, napsal na sociálních sítích: "Rusko se musí hnout. Příliš mnoho lidí umírá, tisíce týdně, v hrozné a nesmyslné válce." Dne 13. dubna, poté, co Rusko provedlo úder řízenou střelou na ukrajinské město Sumy, při kterém zahynulo 35 lidí, se k tomu Trump vyjádřil: "Myslím, že to bylo hrozné. A bylo mi řečeno, že udělali chybu. Ale myslím si, že je to strašná věc."

Poté, co Rusko provedlo útok řízenou střelou a útok dronem na ukrajinské hlavní město 23. dubna, při němž zahynulo 12 lidí a 87 jich bylo zraněno, směřoval americký prezident k Putinovi své dosud nejdůraznější prohlášení. "Nejsem spokojen s ruskými údery na Kyjev. Není to nutné a je to velmi špatně načasované. Vladimíre, STOP! Umírá 5000 vojáků týdně. Pojďme uzavřít mírovou dohodu!," napsal na sociální sítě Trump.

O dva dny později americký prezident napsal, že "nebyl žádný důvod, aby Putin v posledních dnech vysílal střely na civilní oblasti, města a obce", a že ho to (Trumpa) přivedlo na myšlenku, že "možná nechce (Putin) zastavit válku". Vyslovil ideu, zda uvalit na Rusko nové "bankovní nebo sekundární sankce".

Když se ho následujícího dne, 27. dubna, novináři zeptali, co chce, aby Putin udělal, Trump odpověděl: "Chci, aby přestal střílet, sedl si a podepsal dohodu. Věřím, že jsme uzavřeli dohodu, a chci, aby ji podepsal a skončil."

Jak o některých Trumpových výrocích (ne)informovala ruská státní média:

Ruské státní zpravodajství se Trumpovým výrokům o Ukrajině a jednáních o příměří věnovalo pouze selektivně. Televizní kanály odstranily jakoukoli kritiku Putina. Kanál Rossija 1 uvedl, že Kyjev "stále prosí USA o zbraně", ale "nyní je připraven vzdát se svých nároků na Krym".

Podobně vlajková loď státního vysílání První kanál odvysílala tvrzení, že (ukrajinský prezident) Volodymyr Zelenskyj "má stále nataženou ruku, ale už není tak kategorický ohledně Krymu". Nabídla Trumpovu odpověď na otázku, zda se domnívá, že Ukrajina je připravena vzdát se poloostrova okupovaného Ruskem. Na tu americký prezident odpověděl: "Myslím, že ano".

Obě televize odvysílaly klipy, v nichž Trump říká, že mu Zelenskyj ve Vatikánu řekl, "že potřebuje více zbraní, ale to říká už tři roky". Oba kanály zcela vynechaly Trumpovu výzvu Putinovi, aby "přestal střílet, sedl si a podepsal dohodu", kterou pronesl ve stejném rozhovoru.

V jednom z dílů zpravodajského pořadu Vesti nedeli citovali Trumpův příspěvek z 26. dubna, v němž kritizoval Putina. Ale kritiku vystřihli a zveřejnili pouze ty části, které se o ruském prezidentovi nezmiňovaly. Místo toho odvysílali dřívější Trumpovy kritické komentáře na adresu Zelenského.

Trumpovy výroky z 27. dubna cenzurovaly také státní tiskové agentury TASS a RIA Novosti. Stejně jako televizní kanály se zaměřily na to, co Trump řekl o Zelenském, a vynechaly vše, co řekl o Putinovi. Agentury poznamenaly, že Trump tvrdil, že Zelenskij se "uklidnil" a je připraven vzdát se Krymu (pozn. red. - což Zelenskyj není). Rovněž zadržely citaci Trumpova příspěvku: "Vladimíre, STOP!".

TASS v reportáži o Trumpově příspěvku na síti Truth Social, v němž hrozil novými sankcemi proti Rusku, uvedl pouze úryvek odkazující na "směšnou [žádost]" Ukrajiny "získat zpět" Krym. RIA Novosti se rovněž nezmínila o sankcích ani o Trumpově spekulaci, že Putin ve skutečnosti nechce ukončit válku.

Simonjanová se rozbrečela v televizi. Pak jen tak mimochodem přiznala ruský zmar. (Celý článek s videem zde)