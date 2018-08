Krejčíř propašoval do vězeňské cely mobil, novinářům přes něj poskytl rozhovor

Radovan Krejčíř v rozhovoru mluví o údajném spiknutí jihoafrických úřadů.

Johannesburg - Čech Radovan Krejčíř, který si v Jihoafrické republice odpykává dlouholetý trest za kriminální činnost, poskytl z vězeňské cely pomocí propašovaného mobilního zařízení rozhovor pro místní rozhlasovou stanici. Obvinil v něm jihoafrické činitele, že se vůči němu spikli, napsal server Times LIVE. Jihoafrické úřady incident kolem nepovoleného rozhovoru prošetřují.

Krejčíř uprchl z České republiky v roce 2005. V JAR žije od roku 2007 a od listopadu 2013 je za mřížemi. V zemi čelí řadě obvinění. Jediný případ, který v JAR zatím dospěl k verdiktu, je pokus o vraždu, únos a obchod s drogami, za což dostal 35 let vězení.

V rozhovoru, který jihoafrická rozhlasová stanice Talk Radio 702 odvysílala minulý týden, Krejčíř uvedl, že problémy začaly poté, co uzavřel v roce 2011 dohodu s jistým vlivným politickým činitelem a jeho synem. Těm prý zaplatil 2,5 milionu randů (asi 4,1 milionu korun) za pomoc s žádostí o udělení azylu v JAR, což by zabránilo jeho vydání do Česka.

Politik se pak spojil s vlivnými policejními činiteli, kteří ho začali vyšetřovat.

Tato obvinění vznesl Čech v přísežném prohlášení pro místní inspekci policejních sborů (IPID) už na začátku srpna. Uvedl přitom, že vyšetřování zahájili poté, co začal požadovat peníze zpět, když druhá strana slib nedodržela.

Jihoafrické úřady v pondělí oznámily, že nepovolený rozhovor pro rozhlasovou stanici prošetřují. "Došlo k závažnému narušení bezpečnosti, mobilní telefon a SIM karta byly zabaveny v cele vězně," uvedl mluvčí věznice Singabakho Nxumalo.

Pražský vrchní soud letos v březnu Krejčířovi pravomocně potvrdil souhrnný trest 15 let vězení za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů. Česká republika usiluje o jeho vydání z JAR už od roku 2007. Jihoafrický soud letos v březnu rozhodl, že Čech do vlasti vydán být může. Konečné slovo o tom však bude mít jihoafrický ministr spravedlnosti.