Krátce po půlnoci přišlo varování. Tusk popsal bleskovou akci na hranicích s Ruskem

„Krátce po půlnoci jsem dostal informaci, že byl na polsko-ruské hranici zaznamenán podezřelý pohyb,“ oznámil v úterý polský premiér Donald Tusk. Pohraničníci si podle něj všimli několika osob s baterkami, které se pohybovaly v blízkosti hranice s Kaliningradskou oblastí. Polské bezpečnostní složky na místo rychle vyslaly posily a dle premiérových slov zabránily pokusu o provokaci.
„Už delší dobu jsme od našich bezpečnostních složek i služeb spojeneckých zemí dostávali informace, že v první polovině listopadu může dojít k sabotážím a pokusům o provokace. Nelze vyloučit ani proniknutí ozbrojených osob na polské území,“ prohlásil Tusk před úterním jednáním vlády.
Polské úřady na podezřelý pohyb na hranicích rychle zareagovaly a do oblasti vyslaly posily. „Velmi rychle jsme tam zmobilizovali potřebné síly a prostředky a podařilo se nám zabránit pokusům o provokaci. Pokud to bylo jejich záměrem,“ cituje premiéra server Wirtualna Polska.
Šéf polské vlády zároveň upozornil, že eskalace ze strany Ruska může pokračovat. „To, že jsme se dnes v noci vyhnuli nějakým dramatickým událostem, neznamená, že máme vyhráno. Musíme zůstat maximálně ostražití a připravení, abychom zabránili případným sabotážím či provokacím nejen na hranicích, ale i uvnitř země,“ zdůraznil Tusk.
Polsko nasadilo speciální jednotky
Aktuálně.cz už v pondělí informovalo, že Polsko v reakci na varování zpravodajských služeb vyslalo na severovýchod země k hranicím s Kaliningradskou oblastí posílené policejní jednotky.
Polský policejní prezident Marek Boroń uvedl, že policie na operaci spolupracuje s armádou, pohraniční stráží a zpravodajskými službami. Zapojily se také speciální a protiteroristické jednotky.
Na policejním prezidiu kvůli operaci vznikl také zvláštní štáb, který nasazení bezpečnostních složek v Varmijsko-mazurském a Podleském vojvodství koordinuje.
„Policie zajišťuje bezpečnost v příhraniční oblasti s ohledem na možné události, které by mohly vést k sabotážím,“ uvedl Boroń pro rozhlasovou stanici RMF. Zároveň odmítl, že by nasazení bezpečnostních složek a zpřísnění opatření souviselo s krizí kolem polského Ústavního tribunálu.
Obavy z ruských sabotážních aktivit
Polsko v poslední době zaznamenalo několik případů podezření na špionáž a sabotážní aktivity spojované s Ruskem. Institut pro studium války (ISW) již dříve varoval, že Moskva by mohla během zimy tyto aktivity v Polsku zintenzivnit. Washingtonský think-tank mezi potenciální cíle zařadil železniční a logistickou infrastrukturu i trasy, kterými proudí západní vojenská pomoc na Ukrajinu.
Před možnou eskalací během letošního podzimu varoval také vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, generál Alexus Grynkewich, při své nedávné návštěvě Polska. Tusk potvrdil, že polské a spojenecké bezpečnostní složky dostávaly varování před možnými provokacemi už delší dobu.
Kaliningradská oblast je ruskou exklávou u Baltského moře, která je oddělena od zbytku Ruska. Sousedí s Polskem a Litvou.
Právě mezi Kaliningradskou oblastí a Běloruskem se nachází takzvaný Suvalský koridor. Tento úzký pás území na polsko-litevské hranici je považován za jedno z potenciálně nejslabších míst obrany NATO. V případě konfliktu s Ruskem by totiž jeho obsazení mohlo odříznout Litvu a další pobaltské státy od pozemního spojení se zbytkem spojeneckých zemí.
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