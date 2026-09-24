Přeskočit na obsah
Benative
24. 9. Jaromír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Krasnodarský kraj vyhlásil stav nouze. Ukrajinské útoky jim zdecimovali vývoz obilí

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Gubernátor Krasnodarského kraje na jihu Ruska vyhlásil stav nouze kvůli ukrajinským útokům. Dronové nálety způsobily propad vývozu obilí z tohoto silně zemědělského regionu, informuje agentura Reuters. Za stavu nouze budou moci poškození podnikatelé získat kompenzace.

Plumes of smoke rise from fires at an oil refinery following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in the course of the Russia-Ukraine conflict, in Moscow
Po úderu ukrajinského dronu stoupají z hořící ropné rafinérie husté sloupy dýmu.Foto: REUTERS – Stringer
Reklama

Rusko i Ukrajina v posledních měsících zesílily vzájemné útoky na lodě převážející obilí přes Černé moře. Globální ceny této komodity kvůli tomu vzrostly.

Gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondraťjev ve středu, kdy stav nouze vyhlásil, řekl, že „rozsáhlé útoky“ na logistickou infrastrukturu vedly k zastavení provozu v přístavech a narušily dopravu po Černém moři. Zemědělské podniky podle něho nedokázaly většinu úrody prodat, což má za následek nadbytečnou nabídku na domácím trhu s obilím.

Související

Ukrajinské drony často útočí na přístav v Novorossijsku, který má důležitou roli pro vývoz ruské ropy, ropných produktů, obilí a dalšího zboží.

Zemědělci v Krasnodarském kraji letos sklidili 11,4 milionu tun obilí a luštěnin, což je o dva miliony tun více než loni.

Reklama
Reklama

Reuters píše, že Rusko tento týden oznámilo, že pokračují kontakty v souvislosti s tureckým návrhem týkajícím se bezpečné přepravy obilí po Černém moři a že mezitím hledá náhradní trasy pro vývoz obilí.

Turecko a OSN v létě 2022 pomohly zprostředkovat takzvanou černomořskou obilnou iniciativu pro zajištění exportu ukrajinského obilí v době války. Rusko ale v následujícím roce iniciativu opustilo a stěžovalo si, že jemu jsou při vývozu zemědělských produktů a hnojiv kladeny zásadní překážky.

Mohlo by vás zajímat: Operace Vivaldi ukrajinská armáda poprvé nasadila pozemní roboty za nepřátelské linie

Operace Vivaldi ukrajinská armáda poprvé nasadila pozemní roboty za nepřátelské linie | Video: 3RD Army Corps
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City
FILE PHOTO: 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City
FILE PHOTO: 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City

Trump se vzepřel soudu. Dál odmítá pustit vypovězená média do Bílého domu

Federální soudce ve čtvrtek nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN a MS Now a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Reportéři všech tří médií však uvedli, že několik hodin po soudním rozhodnutí nebyli do Bílého domu puštěni. Média kvůli tomu následně požádala soud o okamžité slyšení.

Podle svědků byly houfnice v minulých týdnech k vidění třeba i kolem Kopřivnice. Přesné místo ale zbrojovka označit nechce.
Podle svědků byly houfnice v minulých týdnech k vidění třeba i kolem Kopřivnice. Přesné místo ale zbrojovka označit nechce.
Podle svědků byly houfnice v minulých týdnech k vidění třeba i kolem Kopřivnice. Přesné místo ale zbrojovka označit nechce.

Armáda si nepřebírá nová děla. Zbrojaři je musí hromadit na Ostravsku

Ministerstvo obrany stále doufá, že ještě v letošním roce začne přebírat nové francouzské houfnice Caesar 8x8. Děla za 10,3 miliardy korun však stále neprošla vojskovými zkouškami, a ozbrojené síly je tak nemohou používat. Zbrojní koncern CSG miliardáře Michala Strnada však stále pokračuje v jejich montáži. Aby mu nezahltily továrnu, musí je převážet do meziskladů.

FILE PHOTO: NATO flag flutters at the Tapa military base
FILE PHOTO: NATO flag flutters at the Tapa military base
FILE PHOTO: NATO flag flutters at the Tapa military base

USA budou dále poskytovat klíčové, ale omezenější kapacity NATO

Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci (NATO), zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl vrchní velitel aliančních sil v Evropě Alexus Grynkewich. NATO podle něj posiluje sdílení informací a zpravodajství v reakci na hybridní útoky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama