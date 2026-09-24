Krasnodarský kraj vyhlásil stav nouze. Ukrajinské útoky jim zdecimovali vývoz obilí

Gubernátor Krasnodarského kraje na jihu Ruska vyhlásil stav nouze kvůli ukrajinským útokům. Dronové nálety způsobily propad vývozu obilí z tohoto silně zemědělského regionu, informuje agentura Reuters. Za stavu nouze budou moci poškození podnikatelé získat kompenzace.
Rusko i Ukrajina v posledních měsících zesílily vzájemné útoky na lodě převážející obilí přes Černé moře. Globální ceny této komodity kvůli tomu vzrostly.
Gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondraťjev ve středu, kdy stav nouze vyhlásil, řekl, že „rozsáhlé útoky“ na logistickou infrastrukturu vedly k zastavení provozu v přístavech a narušily dopravu po Černém moři. Zemědělské podniky podle něho nedokázaly většinu úrody prodat, což má za následek nadbytečnou nabídku na domácím trhu s obilím.
Ukrajinské drony často útočí na přístav v Novorossijsku, který má důležitou roli pro vývoz ruské ropy, ropných produktů, obilí a dalšího zboží.
Zemědělci v Krasnodarském kraji letos sklidili 11,4 milionu tun obilí a luštěnin, což je o dva miliony tun více než loni.
Reuters píše, že Rusko tento týden oznámilo, že pokračují kontakty v souvislosti s tureckým návrhem týkajícím se bezpečné přepravy obilí po Černém moři a že mezitím hledá náhradní trasy pro vývoz obilí.
Turecko a OSN v létě 2022 pomohly zprostředkovat takzvanou černomořskou obilnou iniciativu pro zajištění exportu ukrajinského obilí v době války. Rusko ale v následujícím roce iniciativu opustilo a stěžovalo si, že jemu jsou při vývozu zemědělských produktů a hnojiv kladeny zásadní překážky.
Mohlo by vás zajímat: Operace Vivaldi ukrajinská armáda poprvé nasadila pozemní roboty za nepřátelské linie
Sáhne Ledecká opět po zbrani? Vonnová nafotila vášnivé snímky s jejím expřítelem
Pikantní vztah, o kterém se několik měsíců spekulovalo, je nyní oficiální. Jednačtyřicetiletá lyžařka Lindsey Vonnová tvoří pár s Matthieu Bailetem, který letos v dubnu oslavil třicáté narozeniny. A právě francouzský lyžař ještě na začátku letošního roku chodil s českou lyžařskou a snowboardingovou hvězdou Ester Ledeckou.
Trump se vzepřel soudu. Dál odmítá pustit vypovězená média do Bílého domu
Federální soudce ve čtvrtek nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN a MS Now a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Reportéři všech tří médií však uvedli, že několik hodin po soudním rozhodnutí nebyli do Bílého domu puštěni. Média kvůli tomu následně požádala soud o okamžité slyšení.
Armáda si nepřebírá nová děla. Zbrojaři je musí hromadit na Ostravsku
Ministerstvo obrany stále doufá, že ještě v letošním roce začne přebírat nové francouzské houfnice Caesar 8x8. Děla za 10,3 miliardy korun však stále neprošla vojskovými zkouškami, a ozbrojené síly je tak nemohou používat. Zbrojní koncern CSG miliardáře Michala Strnada však stále pokračuje v jejich montáži. Aby mu nezahltily továrnu, musí je převážet do meziskladů.
USA budou dále poskytovat klíčové, ale omezenější kapacity NATO
Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci (NATO), zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl vrchní velitel aliančních sil v Evropě Alexus Grynkewich. NATO podle něj posiluje sdílení informací a zpravodajství v reakci na hybridní útoky.
Piloti se katapultovali z hořícího Hawku. Na stejných strojích létají i slavní Red Arrows
Dva britští piloti ve středu unikli z havarovaného cvičného letounu Hawk díky vystřelovacím sedačkám. Stroj se zřítil poblíž velšského ostrova Anglesey, oba letci se stihli katapultovat a podle policie utrpěli jen lehká zranění.