Sláva Ukrajině. Žena zmínila v restauraci válku, po střetu s vojákem ji zatkla garda

Na jedné straně manželé, kteří přišli posedět do restaurace v Krasnodaru. Na druhé veterán z Donbasu a příslušníci národní gardy Rosgvardia. Potyčka kvůli provolávání slávy Ukrajině skončila zadržením manželů, vězením a pokutou. Případ z města u Černého moře je dalším z řady těch, kdy ruské úřady proti svým občanům použily zákon o trestné diskreditaci ruské armády přijatý po invazi na Ukrajinu.

Vložit recenzi krasnodarské restaurace Na drovach do turistické aplikace Tripadvisor je v tuto chvíli nemožné. "Kvůli události, která přitáhla pozornost médií a způsobila příliv zpráv nepopisujících přímou zkušenost, jsme vkládání dočasně zastavili," varuje uživatele oznámení administrátorů. V luxusním podniku na nábřeží řeky Kubáň byli 29. ledna zatčeni manželé Olesja a Alexej Ovčinnikovi po zásahu těžkooděnců národní gardy.

"Kašlu na to, ať si každý myslí, co chce! Sláva mé Ukrajině! Miláčku, prosím, nahraj to a zveřejni na všech sociálních sítích!" vykřikuje Ovčinnikovová na videu ze zatýkání, které se objevilo na sociální síti Telegram. "Nebudu mlčet, sláva Ukrajině, sláva Zelenskému!" zmínila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého ruské úřady označují za zločince. "Jděte do p*dele, b*zeranti!" odsekla na zemi v poutech příslušníkovi národní gardy.

Do restaurace s manželem dorazili na schůzku s kamarádkou. Podle verze, kterou sdělili ruskému serveru Mediazona, si povídali u stolu a rozhovor zaslechl kolem procházející muž. "Byl o hlavu vyšší, urostlý a hrubě nám vyhrožoval. Jestli prý ještě něco uslyší o Ukrajině, rozbije nám hubu. Taky jsme reagovali hrubě. Nejdřív mě chytil za rameno, pak za krk a začal konflikt," popsala Ovčinnikovová.

Potyčku se snažil ukončit její manžel, zasáhla i obsluha restaurace. Do podniku dorazili příslušníci národní gardy Rosgvardia - v zásahových uniformách, helmách a neprůstřelných vestách - a oba manžele zadrželi. "Položili nás na zem, dali nám ruce za záda a vypnuli hudbu. Do protokolu zapsali, že hovoříme o Ukrajině, to jsem slyšela dost dobře," uvedla dvaačtyřicetiletá žena, která ve městě pracuje jako manažerka.

Gardisté odvezli pár na policejní stanici. Ovčinnikov zůstal přes noc ve vazbě, další den ho soud poslal na 15 dnů do vězení za výtržnost. Jeho manželka dostala pokutu tisíc rublů, v přepočtu asi 317 korun. A také trestní oznámení za diskreditaci ruské armády, tedy provinění proti zákonu zavedenému loni krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Sama Ovčinnikovová tvrdí, že žádné urážky armády nepoužila. Muž, který potyčku začal, ale tvrdí opak.

Čtyřiapadesátiletý Vladimir Černov se narodil ve východoukrajinském městě Doněck, od roku 2014 bojoval na straně místních proruských separatistů. Do Krasnodaru přijel za příbuznými a nocoval v hotelu nedaleko restaurace. "Začalo to výkřiky: Sláva Ukrajině! Sláva hrdinům! Zabolelo mě to, nebojoval jsem osm let proto, abych poslouchal tato hesla v Krasnodaru," řekl a dodal, že Ovčinnikovová mohla být pod vlivem drog.

Два дня назад в соцсетях разошелся ролик, в котором женщина кричала полицейскому: «Зай, сними, пожалуйста, и выложи во все соцсети! Слава Украине, блять, героям слава!» Никита Сологуб поговорил с ней и другими действующими лицами истории:https://t.co/CjmOy2a69H — Медиазона (@mediazzzona) February 1, 2023

Podle svých slov v restauraci po potyčce zjistil, že se narodila v ukrajinské Oděse, přestěhovala se do Ruska a získala ruský pas. "Údajně jsou tito uprchlíci tak dobří! Jenže z nějakého důvodu utekli ne do Evropské unie, ale do Ruska," stěžoval si.

Server Mediazona se původ Ovčinnikovové pokusil ověřit. Podle úředních dokumentů se narodila ve městě Selco v Brjanské oblasti na západě Ruska, poblíž hranic s Běloruskem a Ukrajinou. Vdala se a nový pas dostala v Krasnodaru poté, co si vzala manželovo příjmení. Ovčinnikovová tvrdí, že v přímořské Oděse nikdy nebyla.

Trestní odpovědnost za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě a diskreditaci ozbrojených sil platí od loňského března. Dolní komora parlamentu ji přijala jednomyslně. Ještě tentýž den ji schválil Senát a podepsal prezident Vladimir Putin. Za provinění proti tomuto zákonu hrozí až 15 let vězení a pokuta 50 tisíc rublů, tedy zhruba 17 tisíc korun. Podle lidskoprávních aktivistů odsouzených na jeho základě přibývá.

Letos 2. února poslal okresní soud v Ivanovském, ležícím v Amurské oblasti na Dálném východě, na tři roky do vězení aktivistu Vladislava Nikitenka. V květnu loňského roku se stal prvním člověkem stíhaným za diskreditaci ruské armády. Krátce po invazi na Ukrajinu žádal trestní řízení proti Putinovi a členům Rady bezpečnosti Ruska podle šesti článků trestního zákoníku Ruské federace včetně zahájení nebo vedení války.

Video: Někdejší Putinův spojenec Strelkov kritizuje Kreml. Rusku hrozí občanská válka, varuje (17. 01. 2023)