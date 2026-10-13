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Zahraničí

Královský pár sklízel ovace, Sáncheze vypískali. Ceuta ukázala dvě tváře

Španělský král Filip VI. a královna Letizia byly dnes srdečně přivítáni obyvateli Ceuty

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Španělského krále Filipa VI. a královnu Letizii vítaly v úterý v Ceutě davy lidí. Do španělské enklávy na severu Afriky přijeli v době, kdy se město stále vzpamatovává z červencového náporu migrantů. Návštěva má také symbolický význam: španělský panovník sem naposledy zavítal v roce 2007. Zatímco královský pár sklízel ovace, premiéra Pedra Sáncheze při jeho červencové návštěvě města čekal pískot.

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APTOPIX Spain Royals Ceuta Visit
Španělský král Filip VI. a královna Letizia zdraví dav při návštěvě španělské enklávy Ceuta v severní Africe.Foto: Reuters

V červenci se z Maroka do Ceuty dostaly desetitisíce migrantů. Podle dostupných údajů jich bylo přibližně 80 tisíc a více než 140 lidí při pokusu o překonání hranice zemřelo. Většina příchozích se později vrátila, tisíce jich ale podle odhadů zůstaly. Pro město s přibližně 84 tisíci obyvateli to znamenalo mimořádnou zátěž.

Protesty proti premiéru Sánchezovi byly po celém Španělsku.
Protesty proti premiéru Sánchezovi byly po celém Španělsku.Foto: Reuters

Podle agentury AP se královský pár během návštěvy setká s představiteli města, zavítá do školy v multikulturní čtvrti a uctí památku zemřelých migrantů na hřbitově. Podle královského paláce má cesta vyjádřit podporu místním obyvatelům i institucím.

Ceuta je ale citlivým místem také z hlediska vztahů s Marokem. To si stejně jako sousední Melillu nárokuje, Španělsko však obě města považuje za své území. Návštěva panovníků proto není jen společenskou událostí, ale také připomínkou španělské přítomnosti na severu Afriky.

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Premiér Sánchez přijel do Ceuty už v červenci, kdy se jeho vláda potýkala s kritikou kvůli migrační krizi. Před radnicí ho tehdy demonstranti vypískali a skandovali výzvy k jeho rezignaci. Španělsko se nyní připravuje na předčasné volby plánované na 29. listopadu.

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