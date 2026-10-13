Královský pár sklízel ovace, Sáncheze vypískali. Ceuta ukázala dvě tváře

Španělského krále Filipa VI. a královnu Letizii vítaly v úterý v Ceutě davy lidí. Do španělské enklávy na severu Afriky přijeli v době, kdy se město stále vzpamatovává z červencového náporu migrantů. Návštěva má také symbolický význam: španělský panovník sem naposledy zavítal v roce 2007. Zatímco královský pár sklízel ovace, premiéra Pedra Sáncheze při jeho červencové návštěvě města čekal pískot.
V červenci se z Maroka do Ceuty dostaly desetitisíce migrantů. Podle dostupných údajů jich bylo přibližně 80 tisíc a více než 140 lidí při pokusu o překonání hranice zemřelo. Většina příchozích se později vrátila, tisíce jich ale podle odhadů zůstaly. Pro město s přibližně 84 tisíci obyvateli to znamenalo mimořádnou zátěž.
Podle agentury AP se královský pár během návštěvy setká s představiteli města, zavítá do školy v multikulturní čtvrti a uctí památku zemřelých migrantů na hřbitově. Podle královského paláce má cesta vyjádřit podporu místním obyvatelům i institucím.
Ceuta je ale citlivým místem také z hlediska vztahů s Marokem. To si stejně jako sousední Melillu nárokuje, Španělsko však obě města považuje za své území. Návštěva panovníků proto není jen společenskou událostí, ale také připomínkou španělské přítomnosti na severu Afriky.
Premiér Sánchez přijel do Ceuty už v červenci, kdy se jeho vláda potýkala s kritikou kvůli migrační krizi. Před radnicí ho tehdy demonstranti vypískali a skandovali výzvy k jeho rezignaci. Španělsko se nyní připravuje na předčasné volby plánované na 29. listopadu.