"Krále absencí" vyšetřuje v Itálii policie. Do práce nechodil 15 let, plat ale bral

Italská policie vyšetřuje zaměstnance nemocnice v kalábrijské metropoli Catanzaro, který podle ní 15 let nechodil do práce, a přesto pobíral plat. Sedmašedesátiletému muži, který podle všeho překonal italský rekord v nepřítomnostech, proto italská média přezdívají "král absencí", napsal ve středu list The Guardian.

Podle policie nemocnice Salvatoru Scumaceovi platila každý měsíc výplatu, která celkem od roku 2005 činila 538 000 eur (13 milionů korun). Bezpečnostní složky se při vyšetřování opírají o důkazy v podobě záznamů o docházce a výplatních pásek i o výpovědi kolegů obviněného. Scumace podle vyšetřovatelů před 15 lety vyhrožoval ředitelce nemocnice a její rodině, aby jí kvůli svým absencím zabránil zahájit disciplinární řízení. Ředitelka následně odešla do důchodu a její následovník ani oddělení lidských zdrojů nepřítomnost neřešili. Související Pět týdnů dovolené si Česko nemůže dovolit. Nechte lidi odpočinout, vyzývala Maláčová Scumace proto čelí obvinění ze zneužívání úřadu, padělání a vydírání. Policie vyšetřuje i šest lidí z vedení nemocnice kvůli podezření, že zaměstnanci umožnili práci zameškávat. Italská vláda v roce 2016 zpřísnila zákon pro zaměstnance, když několik policejních vyšetřování prokázalo, jak je tato praxe napříč veřejným sektorem rozšířená. Při jedno vyšetřování bezpečnostní složky zjistily, že na radnici města Sanremo na italsko-francouzských hranicích tamní zaměstnanci nejméně dva roky podváděli při systému zaznamenávajícím docházku. Za dva muže příchod do práce hlásily jejich manželky, zatímco další si započítali příchod a pak odcházeli nakupovat, k moři nebo pobavit se přáteli, píše The Guardian. V dalším z případů policistu bydlícího a pracujícího ve stejné budově natočila kamera, jak se ve spodním prádle přihlašuje do systému a pak si jde zdřímnout.