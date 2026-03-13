13. 3. Růžena
„Král světa“ na Titanicu: tajemní umělci provokují Trumpa novou sochou s Epsteinem

Lidé si prohlížejí sochu zobrazující amerického prezidenta Donalda Trumpa a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina s názvem „Král světa“ na National Mall ve Washingtonu, D.C.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Socha Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina parodující ikonickou scénu z filmu „Titanic“ je už třetí satirickou instalací umístěnou na washingtonském Mallu záhadnou skupinou umělců, kteří si říkají „The Secret Handshake“. Nová instalace zdůrazňuje důvěrný vztah mezi současným prezidentem USA a usvědčeným sexuálním predátorem Epsteinem.

Zlatou barvou nastříkaná socha zobrazuje Trumpa stojícího za Epsteinem na replice přídě Titanicu, ve stejné póze jako hlavní postavy filmu, Jack a Rose. Na podstavci téměř 3,6 metru vysoké instalace jsou plakety s nápisem: „Tragický milostný příběh mezi Jackem a Rose byl inspirován luxusním cestováním a bujarými večírky. Tento památník je na počest přátelství mezi Donaldem Trumpem a Jeffreyem Epsteinem.

Trump Epstein
Lidé si fotografují sochu zobrazující amerického prezidenta Donalda Trumpa a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina s názvem „Král světa“ na National Mall ve Washingtonu, D.C.Foto: Reuters

Mezi sochou a Kapitolem je deset samostatných vlajek s fotografiemi Trumpa a Epsteina a s razítkem „Make America Safe Again“ (Udělejme Ameriku znovu bezpečnou) a s insignií ministerstva spravedlnosti.

A statue depicting U.S. President Donald Trump and convicted sex offender Jeffrey Epstein, entitled “King of the World”, was erected on the National Mall in Washington
Lidé si prohlížejí sochu zobrazující amerického prezidenta Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina ve Washingtonu, D.C.Foto: Reuters

Socha je třetí instalací umístěnou na Mallu od stejných umělců zobrazující Trumpa a Epsteina. V lednu zde umístili obrovskou repliku narozeninového vzkazu podepsanou Donaldem Trumpem, která byla součástí knihy narozeninových přání pro Epsteina z roku 2003. Trump narozeninový vzkaz popřel a novinářům řekl, že podpis není jeho.

Související

V září stejná skupina umělců instalovala kašírovanou bronzovou sochu s názvem „Nejlepší přátelé navždy“, která zobrazovala Trumpa a Epsteina, jak se drží za ruce a vesele skotačí.

