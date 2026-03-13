„Král světa“ na Titanicu: tajemní umělci provokují Trumpa novou sochou s Epsteinem

Lidé si prohlížejí sochu zobrazující amerického prezidenta Donalda Trumpa a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina s názvem „Král světa“ na National Mall ve Washingtonu, D.C.
Socha Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina parodující ikonickou scénu z filmu „Titanic“ je už třetí satirickou instalací umístěnou na washingtonském Mallu záhadnou skupinou umělců, kteří si říkají „The Secret Handshake“. Nová instalace zdůrazňuje důvěrný vztah mezi současným prezidentem USA a usvědčeným sexuálním predátorem Epsteinem.
Zlatou barvou nastříkaná socha zobrazuje Trumpa stojícího za Epsteinem na replice přídě Titanicu, ve stejné póze jako hlavní postavy filmu, Jack a Rose. Na podstavci téměř 3,6 metru vysoké instalace jsou plakety s nápisem: „Tragický milostný příběh mezi Jackem a Rose byl inspirován luxusním cestováním a bujarými večírky. Tento památník je na počest přátelství mezi Donaldem Trumpem a Jeffreyem Epsteinem.
Mezi sochou a Kapitolem je deset samostatných vlajek s fotografiemi Trumpa a Epsteina a s razítkem „Make America Safe Again“ (Udělejme Ameriku znovu bezpečnou) a s insignií ministerstva spravedlnosti.
Socha je třetí instalací umístěnou na Mallu od stejných umělců zobrazující Trumpa a Epsteina. V lednu zde umístili obrovskou repliku narozeninového vzkazu podepsanou Donaldem Trumpem, která byla součástí knihy narozeninových přání pro Epsteina z roku 2003. Trump narozeninový vzkaz popřel a novinářům řekl, že podpis není jeho.
V září stejná skupina umělců instalovala kašírovanou bronzovou sochu s názvem „Nejlepší přátelé navždy“, která zobrazovala Trumpa a Epsteina, jak se drží za ruce a vesele skotačí.