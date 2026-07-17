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Zahraničí

Král spočítal své labutě. Britská tradice stará stovky let znovu ožila

Swan Upping 2026
Swan Upping 2026
Swan Upping 2026
Swan Upping 2026
Swan Upping 2026
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Úředník drží labuť během tradičního královského sčítání Swan Upping. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Na řece Temži v pondělí odstartovalo tradiční královské sčítání labutí známé jako Swan Upping. Pětidenní výprava v historických člunech už dávno neslouží jen k potvrzení vlastnictví ptáků britským panovníkem. Dnes je především důležitou součástí ochrany přírody, odborníci při ní počítají mladé labutě a kontrolují jejich zdravotní stav.

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Každý rok ve třetím červencovém týdnu vyrážejí zástupci britského krále v tradičních červených uniformách na pětidenní plavbu po Temži. Letos se sčítání koná od 13. do 17. července a povede z oblasti Sunbury až do Abingdonu v hrabství Oxfordshire.

Sčítání labutí z 25. července 1929. Královský správce labutí a jeho muži zahajují každoroční „Sčítání labutí“ na Temži. | Video: Reuters

Tým vedený královským správcem labutí Davidem Barberem během cesty vyhledává rodiny labutí velkých, mláďata váží, měří a kontroluje, zda nejsou zraněná nebo nemocná. Získaná data pomáhají sledovat vývoj populace i dopady znečištění, rybářských háčků či dalších hrozeb.

Swan Upping 2026
Královský správce labutí David Barber řídí sčítání, které i po staletích patří k nejvýjimečnějším britským tradicím. Foto: Reuters

Tradice sahá až do 12. století, kdy byly labutě považovány za vzácnou pochoutku na královských hostinách. Panovník si proto postupně nárokoval vlastnictví všech neoznačených labutí na otevřených vodách v Anglii.

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Dnes má obřad především ochranářský a vzdělávací význam. Součástí programu jsou také setkání se školáky, kteří se seznamují s životem labutí i historií této jedinečné britské tradice.

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