Král spočítal své labutě. Britská tradice stará stovky let znovu ožila

Na řece Temži v pondělí odstartovalo tradiční královské sčítání labutí známé jako Swan Upping. Pětidenní výprava v historických člunech už dávno neslouží jen k potvrzení vlastnictví ptáků britským panovníkem. Dnes je především důležitou součástí ochrany přírody, odborníci při ní počítají mladé labutě a kontrolují jejich zdravotní stav.
Každý rok ve třetím červencovém týdnu vyrážejí zástupci britského krále v tradičních červených uniformách na pětidenní plavbu po Temži. Letos se sčítání koná od 13. do 17. července a povede z oblasti Sunbury až do Abingdonu v hrabství Oxfordshire.
Tým vedený královským správcem labutí Davidem Barberem během cesty vyhledává rodiny labutí velkých, mláďata váží, měří a kontroluje, zda nejsou zraněná nebo nemocná. Získaná data pomáhají sledovat vývoj populace i dopady znečištění, rybářských háčků či dalších hrozeb.
Tradice sahá až do 12. století, kdy byly labutě považovány za vzácnou pochoutku na královských hostinách. Panovník si proto postupně nárokoval vlastnictví všech neoznačených labutí na otevřených vodách v Anglii.
Dnes má obřad především ochranářský a vzdělávací význam. Součástí programu jsou také setkání se školáky, kteří se seznamují s životem labutí i historií této jedinečné britské tradice.
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