Král, který dlouho utíkal před korunou. Haakon VIII. usedá na norský trůn

Norský korunní princ Haakon se v roce 2001 oženil v katedrále v Oslu s Mette-Marit Tjessem Høibyovou,
Jako dítě se královské rodině raději vyhýbal a ve škole ho znervózňovalo, že se od ostatních liší. Později utekl studovat do Kalifornie, kde surfoval a chodil na hiphopové koncerty. Nakonec se ale ke své roli postavil čelem. Jako král Haakon VIII. nyní usedá na norský trůn po zesnulém králi Haraldovi V., v době, kdy jeho rodinu ohrožují dvě velké aféry.
„Ano, byl jsem člen královské rodiny, ale nechtěl jsem o tom mluvit… Ve škole mě to znervózňovalo,“ napsal Haakon ve své autobiografii z roku 2023.
Vzpomínal v ní na roky strávené na státní základní škole v osmdesátých letech. Jako dítě nestál o pozornost. „Pozornost si mohli nechat jiní,“ napsal.
Možná i proto se později rozhodl vydat vlastní cestou. Zatímco jeho otec zesnulý král Harald V. a dědeček studovali na Oxfordu, Haakon zamířil na Kalifornskou univerzitu v Berkeley. Chtěl být „co nejdál“ od domova.
Kalifornie mu nabídla přesně to, co hledal. Hudbu, surfování a anonymitu. Lákala ho tamní hiphopová scéna a nechyběl ani na legendárním koncertu newyorského rappera Nase v době, kdy vrcholila rivalita mezi scénou východního a západního pobřeží.
Nejvíc mu ale vyhovovalo něco jiného. Voda. „Ve vodě jsem mohl být sám sebou,“ napsal.
Žena, která ho vytáhla z ulity
Do Norska se vrátil v roce 1999. Na hudebním festivalu tehdy poznal ženu, která jeho život změnila. Mette-Marit se později stala jeho manželkou. Veřejnost ale jejich vztah nepřijala bez výhrad.
Mette-Marit nebyla neurozená jen původem. Byla také svobodnou matkou a v mládí trávila hodně času v norských klubech s house music.
Média měla o čem psát. Rozruch však postupně utichl poté, co ji král Harald veřejně přivítal do rodiny. Sám se kdysi navzdory námitkám svého otce oženil s neurozenou Sonjou, dnešní královnou.
Haakon později říkal, že právě Mette-Marit mu pomohla překonat jeho uzavřenost. Zatímco on se považoval za analytického člověka, ona byla jeho pravým opakem. „Nejsem moc společenský,“ napsal. „Mette je v tomhle přirozený talent. Dokáže vejít do místnosti a se všemi si rozumí.“ Vzali se v roce 2001 a mají dvě děti, korunní princeznu Ingrid Alexandru a prince Sverreho Magnuse.
Haakon mezitím postupně přebíral stále větší díl královských povinností. Korunním princem se stal už v roce 1991. Jak se zhoršoval zdravotní stav jeho otce, přibývalo i jeho práce.
A pak přišly dvě rány, které zasáhly celou rodinu
V lednu 2026 zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti dokumenty obsahující e-mailovou korespondenci mezi Mette-Marit a odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Mette-Marit se k případu veřejně nevyjádřila sedm týdnů. Haakon tehdy uvedl, že potřebuje čas, aby se vzpamatovala. Když v březnu poskytla dvacetiminutový rozhovor norské veřejnoprávní stanici NRK, seděl vedle ní. Manželství podle něj platí „v dobrém i ve zlém“.
„Mette je starostlivá, moudrá a opravdu silná. A právě proto ji budu mít v týmu vždycky, když nastanou potíže,“ řekl tehdy korunní princ.
Ve stejné době se pozornost soustředila také na Mette-Maritina syna Maria Borga Höibyho, Haakonova nevlastního syna. Ten stanul před soudem kvůli obviněním ze znásilnění a domácího násilí, která popíral.
Haakon vyjádřil soucit s údajnými oběťmi a oznámil, že se soudního jednání nezúčastní.
„Stojíme při Mariovi v situaci, v níž se nachází. Staráme se ale i o ostatní děti,“ řekl novinářům při jedné z královských návštěv. „Pro mě bylo v uplynulých dnech nejdůležitější postarat se o celou rodinu.“
V červnu byl Marius shledán vinným ze dvou ze čtyř bodů obžaloby za znásilnění a z jednoho bodu za domácí násilí. Soud mu uložil čtyři roky vězení. Proti rozsudku se odvolal on i žaloba.
Od útěku ke koruně
A právě v takové chvíli se Haakon stává norským králem. V pátek usedl na trůn jako čtvrtý norský panovník moderní éry, která začala v roce 1905. Tehdy Norsko v referendu odmítlo republiku a rozhodlo se zachovat monarchii poté, co získalo plnou nezávislost na Švédsku.
Dánský princ Karel se následně stal norským králem Haakonem VII. a navázal na tradici norských panovníků sahající až do vikingských a středověkých časů. Jeho jmenovec a pravnuk dnes stojí na začátku vlastní kapitoly. Přitom právě před životem krále se kdysi snažil utéct.
Nakonec se s ním smířil. „Dokážu v ní nalézt smysl i radost a snažím se jí být ostatním užitečný,“ napsal o své veřejné roli.
Pokud si ponechá své jméno, stane se králem Haakonem VIII. Norským. Možnost jméno změnit ale stále má.
A jednu věc si z doby, kdy byl jen mužem daleko od domova, zjevně ponechal. Lásku k vodě.
„Jako dospělý jsem nejšťastnější ve vodě se svou rodinou. Dává mi to vnitřní klid, když se celá rodina sejde, abych mohl dělat to, co mám nejraději – být mezi vlnami. Nic se tomu pocitu nevyrovná.“