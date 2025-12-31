Přeskočit na obsah
Benative
31. 12. Silvestr
Zahraničí

Král heavy metalu, papež i ikony filmu. Světové osobnosti, které odešly v roce 2025

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Král heavy metalu Ozzy Osbourne, papež František či ikona světové kinematografie David Lynch. Připomeňte si s Aktuálně.cz, které světové osobnosti v uplynulém roce odešly.

David Lynch (1946-2025)

David Lynch, 2017
David LynchFoto: Reuters

V polovině ledna zemřel ve věku 78 let americký režisér a scenárista David Lynch, jeden z nejvlivnějších tvůrců moderní kinematografie. Proslavil se mimo jiné kultovním seriálem Městečko Twin Peaks a filmy Sloní muž, Modrý samet či Mulholland Drive. Přestože byl opakovaně nominován na Oscara, získal pouze toho čestného.

Ruský prezident Vladimir Putin, 30. prosince 2025.

ŽIVĚ„Věřím v naše vítězství,“ prohlásil Putin v jednom z nejkratších novoročních projevů

Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.

Během silvestrovského večera a noci a první den nového roku bude v Česku dál sněžit; snímek je byl pořízen u Popovic na Brněnsku, 31. prosince 2025.

Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení ve středu odpoledne a večer na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě se zranili tři chodci, do kterých vjelo osobní auto, které dostalo smyk. Ve Středočeském kraji měly problémy autobusy. Spoje nabíraly zpoždění. Silničáři uzavřeli pro nákladní auta hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska.

