Polsko truchlí po střelbě v Krakově. Po útoku se šíří falešné zprávy

Polsko drží státní smutek po sobotním útoku na krakovském Hlavním náměstí, při kterém střelec zabil šest lidí a dalších 16 zranil. Jeden ze dvou policistů, kteří útočníka zastavili, se podle místních úřadů probral z kómatu. Po tragédii se na internetu začaly šířit nepravdivé informace, mimo jiné falešná výzva k darování krve pro zraněného policistu.
Polsko drží státní smutek po sobotním útoku na krakovském Hlavním náměstí, při kterém střelec zabil šest lidí a dalších 16 zranil. Dva zranění jsou policisté, kteří útočníka zastavili. Jeden z nich se podle malopolského vojvody Krzysztofa Kleczara probral z kómatu, druhý v něm nadále zůstává.
Úřady varují před falešnou výzvou k darování krve
Po útoku se na sociálních sítích začaly šířit také nepravdivé informace o pomoci zraněným. Jedna z nich tvrdila, že policista Jakub Kulik, který byl při zásahu zraněn, naléhavě potřebuje krev skupiny AB Rh+.
Výzvu k darování krve sdílela mimo jiné 6. výsadková brigáda polské armády a ministr národní obrany Władysław Kosiniak-Kamysz. Informaci převzala také média.
Krakovské Regionální centrum pro dárcovství a léčbu krve však zprávy o naléhavém nedostatku krve popřelo. Uvedlo, že má dostatečné zásoby všech potřebných krevních složek pro záchranu života a další léčbu pacientů. Polské záchranné složky proto vyzvaly veřejnost, aby nešířila neověřené informace a spoléhala se na oficiální sdělení.
Premiér Donald Tusk už v sobotu večer ocenil odvahu Kulika a jeho kolegy Artura Morańského. Podle něj pravděpodobně zachránili mnoho životů, přestože riskovali ten vlastní.
Jeden z policistů se probral z kómatu
Jak v neděli uvedl server Wiadomości Onet, jeden z policistů se podle malopolského vojvody Krzysztofa Kleczara probral z kómatu, druhý v něm zůstává.
Hlavní náměstí policie znovu uzavřela, aby vyšetřovatelé mohli za denního světla zajistit další důkazy. Polská prokuratura vyšetřuje sobotní útok jako teroristický čin.
Útočníkovi hrozí doživotí, kvůli jeho stavu ho ale zatím nejspíš nebude možné vyslechnout. Polské úřady zároveň hlásí sílící šíření dezinformací o útoku.
Čtyřiadvacetiletý Polák vjel v sobotu krátce po 15. hodině autem na Hlavní náměstí a začal střílet po náhodných kolemjdoucích. Zranění byli občané Velké Británie, Portugalska, Ruska, Německa a Rakouska. Sám útočník je po přestřelce s policií v kritickém stavu.
V jeho domě v Ostrowci Swietokrzyském našla policie další tři mrtvé. Podle místních médií, na která se odvolává agentura DPA, jde o jeho rodiče a sestru. Policie se domnívá, že útočník jednal sám. Ministr vnitra Marcin Kierwiński čin označil za terorismus a uvedl, že vše nasvědčuje vlivu krajně pravicové ideologie.
Státní smutek vyhlásil na neděli a pondělí prezident Karol Nawrocki. Solidaritu vyjádřila i předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. „Evropský parlament se spojuje s Polskem ve smutku. Krakov. Nezlomné město,“ napsala na síti X.
Mohlo by vás také zajímat: Vystřílel do teroristy zblízka půl zásobníku. Pak se zhroutil. Polsko má nového hrdinu
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
ŽIVĚ Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině bez proudu přes 600 tisíc domácností
Více než 600 tisíc domácností zůstalo bez proudu po nočních ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti, oznámil v neděli ráno šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že ruská armáda pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, napsal ruskojazyčný server BBC.
Francie potvrdila účast na jednání o Ukrajině. Evropa chce u rozhovorů svůj hlas
Evropské země včetně Francie se zúčastní mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, která se za zprostředkování Spojených států uskuteční 10. a 11. listopadu v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Podle agentury AFP to v neděli v rozhovoru se stanicí RTL uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Neupřesnil však, která z evropských zemí se dialogu zúčastní.
Havlíček odmítl mimořádné jednání s opozicí o budoucnosti veřejnoprávních médií
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) nevidí důvod k mimořádnému společnému jednání o budoucnosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s předsedy opozičních stran. Podle něj stačí téma řešit běžnými postupy ve Sněmovně.
Chce být první ženou a muslimkou v čele OSN. Tajná zpráva ji teď spojuje s masakry
Chce vést Organizaci spojených národů. Jako první žena a muslimka. Diplomatka ze Spojených arabských emirátů Lana Nusseibehová ve své kampani slibuje posílení diplomacie, ochranu lidských práv a reformu světového společenství. Nyní ale vyšetřování OSN ukazuje, že je zapletená do genocidy v Súdánu.
„Feministky musí přežít bez ruských mužatek.“ Český ministr pobouřil výrokem o hokeji
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se v příštím týdnu setká s vedením českého hokeje kvůli pořádání lednového mistrovství světa žen. Neumí si představit start ruských sportovkyň. V diskusním pořadu CNN Prima News připomenul, že Česko nevydává ruským sportovcům víza, nyní řeší, co s případnými příjezdy ruských sportovkyň ze schengenského prostoru.