Krajně pravicoví vítězové udělali překvapivý krok: vstřícný k EU. Míří k novému cíli

Členové krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) prosazují změnu dlouhodobého postoje. Podle nové strategie navrhují ustoupit od požadavku na vystoupení Německa z eurozóny a místo toho požadují zásadní reformy EU a společného měnového systému. Strana přitom vznikla v reakci na krizi eurozóny a opakovaně zmiňovala i možnost vystoupení Německa z EU.
Nový dokument, určující strategické směřování strany, znamená podle médií změnu jednoho ze základních principů, na nichž byla AfD založena. Strana vznikla v roce 2013 především jako odpůrce záchranných programů pro země eurozóny a dlouhodobě prosazovala rozpuštění měnové unie a odchod Německa z eurozóny.
Strategický dokument, o němž informoval německý deník Bild, ale vyzývá ke změně těchto postojů. Podle listu AfD nyní „otřásá vlastním zakladatelským mýtem“. Vedení strany ale s touto interpretací nesouhlasí.
Strana podle nového strategického dokumentu vyzývá především k zásadnímu přejednání smluv o fungování EU s cílem přeměnit blok na volnější spojenectví suverénních států.
Podle AfD by se pro takovou reformu mohla brzy najít většina díky posilování „patriotických a pravicových“ sil v celé Evropě.
Evropský parlament podle tužeb AfD?
Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2029 by se podle strany mohlo stát „to, v co jsme dosud jen stěží mohli doufat: Patriotická a pravicová většina v Evropském parlamentu se stává reálnou možností“.
S takovým rozložením sil by se podle autorů dokumentu „poprvé otevřela realistická možnost změnit základní politické směřování Evropy“.
Dokument rovněž požaduje, aby si v rámci EU jednotlivé státy mohly vyjednat výjimky z oblastí, jako je migrace, fiskální politika nebo společně vydávaný dluh EU. Teprve pokud by plánovaná přestavba EU nebyla možná, mělo by se konat referendum o setrvání Německa v EU a eurozóně.
Dřívější požadavek AfD na vystoupení z eurozóny dokument neopakuje, upozorňuje například agentura Reuters. Místo toho strana požaduje „napravit chybnou konstrukci a postavit euro na udržitelných základech vlastní odpovědnosti a ručení“. Je podle ní nutné ukončit financování států prostřednictvím Evropské centrální banky a vytvořit „věrohodný mechanismus pro insolvenci členských států“.
Podle AfD je dokument výsledkem schůzky poslanců strany z Evropského parlamentu, německého Spolkového sněmu a zemských parlamentů a byl „schválen na širším plénu“. Této schůzky se účastnil také spolupředseda strany Tino Chrupalla a evropský mluvčí poslaneckého klubu AfD Peter Boehringer.
Změna to není, tvrdí vedení strany
Strategický dokument má být jedním z podkladů pro změnu základního programu AfD, který má nahradit dosavadní program z roku 2016. O této změně má rozhodnout stranický sjezd příští rok.
Boehringer nicméně pro agenturu AFP odmítl výklad, že strategický dokument představuje obrat v evropské politice AfD. „Zmíněné nové vyjednání smluv EU ve výsledku znamená zcela jinou evropskou spolupráci, omezenou pouze na klíčové evropské oblasti,“ uvedl.
AfD tím podle něj naopak potvrzuje svůj kritický postoj k EU. Dodal, že okamžitý odchod Německa z EU – takzvaný dexit – „nikdy nebyl součástí programu AfD“. Podle něj má být případný odchod pouze „poslední možností“, pokud se nepodaří prosadit reformy EU.
Dosavadní základní program strany, přijatý před deseti lety, je v tomto ohledu výrazně tvrdší. Požaduje „spořádané ukončení experimentu s eurem“, který označuje za „zásadně chybnou konstrukci“, a vyzývá k vystoupení Německa z eurozóny.
Také v otázce členství Německa v EU strana v minulosti výslovně připouštěla jeho ukončení, byť zpočátku jako krajní možnost. Základní program uvádí, že pokud se její reformní návrhy nepodaří uskutečnit, strana usiluje o vystoupení Německa, případně o demokratické rozpuštění unie a vytvoření nového Evropského hospodářského společenství.
V roce 2019 pak ve svém volebním programu před volbami do Evropského parlamentu uváděla, že považuje německý odchod za nutný, pokud se jí nepodaří reformy prosadit během jednoho volebního období. V programu pro volby do Bundestagu v roce 2021 pak uvedla ještě explicitněji, že „vystoupení Německa z Evropské unie a vytvoření nového evropského hospodářského a zájmového společenství považujeme za nutné“.
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