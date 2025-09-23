"Krajně levicová pohroma." Trump prohlásil hnutí Antifa za teroristickou organizaci

Záměr zařadit hnutí Antifa na seznam teroristických organizací zveřejnil Trump minulý týden. Činnost Antify opakovaně kritizoval už během svého prvního prezidentského mandátu.
"S potěšením oznamuji mnoha našim americkým patriotům, že označuji Antifu, nemocnou, nebezpečnou krajně levicovou pohromu, za velkou teroristickou organizaci," napsal Trump před týdnem, když svůj záměr vyhlásil. Tehdy také poznamenal, že doporučí vyšetřovat ty, kdo hnutí poskytují finance.
Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka před bezmála dvěma týdny Trump slíbil, že zakročí proti levicovým organizacím. Federální vyšetřování Kirkovy vraždy nicméně dosud podle médií nenašlo žádné spojení mezi obžalovaným z vraždy Tylerem Robinsonem a levicovými skupinami, proti nimž Trump vystupuje.
Antifa je hnutí sdružující skupiny a jednotlivce, kteří se hlásí k boji proti fašismu. Někdejší šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray ji v roce 2020 označil za ideologii, nikoli organizaci. Uvedl také, že Antifa postrádá hierarchické struktury.
Podobně se za Trumpova prvního mandátu vyjádřili i někteří komentátoři, kteří Antifu označili za různorodé hnutí bez jednotné organizační struktury a vedení. Rovněž poukazovali na to, že americké zákony administrativě nedovolují označit za teroristickou žádnou vnitrostátní organizaci.