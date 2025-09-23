Zahraničí

"Krajně levicová pohroma." Trump prohlásil hnutí Antifa za teroristickou organizaci

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, kterým oficiálně označil levicové hnutí Antifa za "domácí teroristickou organizaci". Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Bílého domu.
Antifa (ilustrační foto).
Antifa (ilustrační foto). | Foto: Profimedia.cz

Záměr zařadit hnutí Antifa na seznam teroristických organizací zveřejnil Trump minulý týden. Činnost Antify opakovaně kritizoval už během svého prvního prezidentského mandátu.

"S potěšením oznamuji mnoha našim americkým patriotům, že označuji Antifu, nemocnou, nebezpečnou krajně levicovou pohromu, za velkou teroristickou organizaci," napsal Trump před týdnem, když svůj záměr vyhlásil. Tehdy také poznamenal, že doporučí vyšetřovat ty, kdo hnutí poskytují finance.

Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka před bezmála dvěma týdny Trump slíbil, že zakročí proti levicovým organizacím. Federální vyšetřování Kirkovy vraždy nicméně dosud podle médií nenašlo žádné spojení mezi obžalovaným z vraždy Tylerem Robinsonem a levicovými skupinami, proti nimž Trump vystupuje.

Antifa je hnutí sdružující skupiny a jednotlivce, kteří se hlásí k boji proti fašismu. Někdejší šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray ji v roce 2020 označil za ideologii, nikoli organizaci. Uvedl také, že Antifa postrádá hierarchické struktury.

Podobně se za Trumpova prvního mandátu vyjádřili i někteří komentátoři, kteří Antifu označili za různorodé hnutí bez jednotné organizační struktury a vedení. Rovněž poukazovali na to, že americké zákony administrativě nedovolují označit za teroristickou žádnou vnitrostátní organizaci.

 
Mohlo by vás zajímat

Drony zmrazily provoz letišť v Kodani a v Oslu. "Najednou zmizely"

Drony zmrazily provoz letišť v Kodani a v Oslu. "Najednou zmizely"

EU a Indonésie se shodly na klíčových bodech obchodní dohody

EU a Indonésie se shodly na klíčových bodech obchodní dohody

Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

Trump varoval těhotné ženy před paracetamolem, lék spojil s autismem u dětí

Trump varoval těhotné ženy před paracetamolem, lék spojil s autismem u dětí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump Antifa USA Bílý dům antifašismus Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 13 minutami
Drony zmrazily provoz letišť v Kodani a v Oslu. "Najednou zmizely"

Drony zmrazily provoz letišť v Kodani a v Oslu. "Najednou zmizely"

Letiště v Kodani a Oslu musela v noci na úterý dočasně přerušit provoz kvůli zprávám, že se v jejich blízkosti nacházely drony.
před 15 minutami
Raději zešílet v divočině? Vítěz z Varů kolísá mezi kýčem a podnětnou poťouchlostí
3:07

Raději zešílet v divočině? Vítěz z Varů kolísá mezi kýčem a podnětnou poťouchlostí

Osobitý režisér Miro Remo v dokumentu předkládá ambivalentní šumavskou kroniku dvou samotářů, avšak značně rozporuplným způsobem.
před 15 minutami

Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka

Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
33:52
před 22 minutami

Tady vás nikdo neobslouží, přesto je tu plno. O instantní nudle je obrovský zájem

Tady vás nikdo neobslouží, přesto je tu plno. O instantní nudle je obrovský zájem
Prohlédnout si 19 fotografií
Už na první pohled je jasné, že tohle není typická restaurace. Pár míst k sezení, žádní číšníci s jídlem na podnose či kuchyňský prostor. Místo toho si vezmete košík, projdete regály s barevnými balíčky instantních nudlí a vyberete si, co vás láká. Třeba pálivý buldak.
Za konceptem Ramyeon Brno nestojí žádní nováčci na gastronomické scéně. Od roku 2017 totiž budují značky zaměřené na japonsko-korejskou kuchyni a jejich vlajkovou lodí je dnes restaurace Mori.
před 36 minutami
Pokračuje líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá podnikatel Kos, jenž už uznal vinu

Pokračuje líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá podnikatel Kos, jenž už uznal vinu

U Obvodního soudu pro Prahu 9 v úterý pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr.
Aktualizováno před 58 minutami
Průzkum průzkumů: Odepisovaný hráč klepe na dveře, Babišovi se bortí plány

Průzkum průzkumů: Odepisovaný hráč klepe na dveře, Babišovi se bortí plány

Sen o jednobarevném kabinetu se Andreji Babišovi nejspíš nevyplní. Hnutí ANO má totiž nejnižší podporu od začátku roku a zespodu se tlačí další hráč.
Aktualizováno před 1 hodinou
EU a Indonésie se shodly na klíčových bodech obchodní dohody

ŽIVĚ
EU a Indonésie se shodly na klíčových bodech obchodní dohody

Dění okolo cel pro vás sledujeme v online reportáži.
Další zprávy