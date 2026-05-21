Zahraničí

Krachující Kuba dostala 100 milionů darem od USA, řekl Rubio. A stanovil si podmínky

ČTK

Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů (zhruba 2,1 miliardy korun). Ve čtvrtek to podle agentury Reuters prohlásil ministr zahraničí USA Marco Rubio. Spojené státy pomoc podmínily významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně důvěryhodná charitativní organizace.

Classified briefings for the full U.S. Senate and House of Representatives on the situation in Iran, on Capitol Hill
Ministr zahraničí USA Marco Rubio. Foto: Reuters
USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči Kubě, kterou šéf Bílého domu označil za nepřátelský stát, který Washington ve svém sousedství nebude tolerovat. Objevují se také spekulace o možné americké intervenci.

Rubio dnes řekl, že pravděpodobnost uzavření mírové dohody s touto karibskou zemí není v současné chvíli vysoká, ale že USA vždy upřednostňují urovnání sporů dohodou. "Dáváme tomu přednost i s Kubou," poznamenal.

Trump usiluje o změnu komunistického režimu na Kubě. Vůči Havaně zvýšily USA tlak i tím, že ve čtvrtek obvinily dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Čtyřiadevadesátiletý Castro je bez politické funkce, nadále však patří k nejmocnějším mužům v zemi.

Spojené státy zavedly vůči Kubě první sankce už v roce 1960 ve snaze přivodit pád režimu, který ovšem přetrvává dosud. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil Trump. Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil zlepšování americko-kubánských vztahů zahájené jeho předchůdcem Barackem Obamou. Nyní Kuba čelí energetické krizi, protože USA pohrozily sankcemi dodavatelům energetických surovin na ostrov.

Ředitel CIA John Ratcliffe jednal v Havaně s představiteli kubánského ministerstva vnitra. Video:Reuters | Video: Reuters
„Lidé se nemohou nenávidět navždy,“ řekl Winton junior v Brně

Je čas opravit mosty, lidé se nemohou nenávidět navždy, řekl novinářům v Brně Nick Winton. Jeho otec Nicholas před druhou světovou válkou pomáhal židovským dětem uniknout nacistické hrozbě. Ve čtvrtek se Winton junior a s ním i dvě z „Wintonových dětí“ postavili po bok sudetských Němců a uctili na hlavním nádraží památku obětí holokaustu.

