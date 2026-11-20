Více než 100 milionů červeně zbarvených krabů druhu Gecarcoidea natalis zahájilo tento týden na Vánočním ostrově svou každoroční migrační cestu z lesa k moři. Příprava na jejich pouť ochráncům zvířat zabrala několik měsíců, upozornila agentura AFP. Krabi se do vody přesouvají za účelem rozmnožování.
Krabi při své cestě přecházejí lesy, silnice i mosty. Načasování migrace je pevně spjaté s lunárním cyklem. Podle vyjádření správy australských parků se korýši pokoušejí naklást vajíčka před úsvitem během ustupujícího přílivu, když je Měsíc v poslední čtvrtině.
"Krabi jsou na ostrově jako druh (Gecarcoidea natalis) klíčoví," řekl AFP manažer národního parku na Vánočním ostrově Chris Charters, podle kterého hrají klíčovou roli v udržování zdraví tamního lesa.
Jejich počet byl ještě před několika lety přibližně poloviční, ale díky snahám ochránců přírody se znovu zvýšil na současný stav. "Když se daří krabům, je to dobře pro celý ekosystém," komentoval Charters.
Největší hrozbou, které krabi v přírodě čelí, jsou mravenci druhu Anoplolepis gracilipes. V angličtině se jim říká šílení žlutí mravenci. Ti připravili o domov desítky milionů krabů, kterým zabrali nory. Proto se ochránci přírody pokoušejí o kontrolu jejich populace.
Vánoční ostrov leží nedaleko Indonésie. Od Austrálie je vzdálen více než tisíc kilometrů. Jeho rozloha činí pouhých 135 kilometrů čtverečních. Krabi Gecarcoidea natalis se v přírodě volně vyskytují pouze na tomto ostrově a na blízkých Kokosových ostrovech.
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