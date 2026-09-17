Sólo akce šéfky EU. „Členstvím“ pro Kanadu zaskočila skoro všechny, Trump zuří

Ursula von der Leyenová během svého středečního projevu v Evropském parlamentu nabídla Kanadě status prvního „přidruženého člena“ EU. Ambiciózní plán má však několik háčků – návrh přišel bez konzultace s členskými státy a nikdo vlastně neví, co by takové členství v praxi znamenalo. Zatímco Ottawa návrh vítá, Donald Trump už stihl Evropě pohrozit.
„Chtěla bych s vámi pracovat na tom, abychom Kanadě otevřeli dveře jako prvnímu přidruženému členu EU,“ řekla von der Leyenová ve středu během projevu o stavu Evropské unie.
Její slova mířila přímo na kanadského premiéra Marka Carneyho, který jejímu projevu přihlížel a s nímž se šéfka komise po svém vystoupení za bouřlivého aplausu europoslanců objala.
Jenže zatímco v sále její slova sklidila potlesk, v evropských metropolích vyvolala značný rozruch. Vlády členských států totiž o plánu šéfky komise předem nevěděli.
Čtyři evropští diplomaté serveru Politico řekli, že von der Leyenová návrh s jejich vládami předem nekonzultovala. Jeden z nich dokonce její postup označil za „nebezpečný“ a „nerozumný“. O ničem navíc údajně nevěděl ani tým Evropské komise, který se zabývá rozšířením EU.
Tím však problémy nekončí. „Nikdo vlastně neví, co přidružené členství znamená,“ upozornil další diplomat. Takový status totiž v současném unijním právu vůbec neexistuje. Podle německého europoslance Reného Repasiho by jeho vytvoření vyžadovalo změnu evropských smluv.
Bez změny smluv by se podle něj dalo vycházet například z modelu, který funguje v Norsku nebo na Islandu. Obě země nejsou členy EU, díky Evropskému hospodářskému prostoru ale mají přístup na jednotný trh a zároveň jsou součástí schengenského prostoru. Na rozhodování o pravidlech, která musí dodržovat, však nemají plný vliv.
Podle představitele EU obeznámeného s jednáním by se však v případě Kanady mělo jít ještě dál. Zmíněné přidružené členství by vytvořilo zcela nový typ vztahu s EU, který by Kanadě umožnil užší spolupráci například v obchodu, obraně, umělé inteligenci nebo výzkumu. Politické pravomoci ani volný pohyb osob by ale Kanada nezískala.
Kanada návrh vítá, Trump hrozí
Deník The Wall Street Journal už dříve informoval, že Kanada kvůli obchodní válce se Spojenými státy zkoumá možnosti, jak spolupráci s EU prohloubit. Carney to v neděli potvrdil a řekl, že Kanada neusiluje o členství v EU, ale o „jedinečné spojenectví“ se sedmadvacítkou.
Ve čtvrtek pak Carney návrh von der Leyenové přímo přivítal během svého projevu v Evropském parlamentu. „Evropa i Kanada jsou samy o sobě silné. Společně jsou však ještě silnější,“ řekl europoslancům ve Štrasburku.
Carney zároveň uvedl, že Kanada neusiluje o vytvoření nového mocenského bloku, ale o větší odolnost vůči státům, které by mohly ohrožovat její suverenitu, otevřené trhy, demokracii nebo právní stát.
Na návrh už reagoval také americký prezident Donald Trump, který označil představu, že by se Kanada stala přidruženým členem EU, za „směšnou“.
„Pokud to udělají a pokud to budu považovat za akt nepřátelství, uvalím značná cla nebo přeruším s Evropou obchod, u mnoha věcí,“ cituje prezidenta agentura AFP. „Pokud se jedná o dobrý úmysl, pak je to v pořádku. Pokud se jedná o zlý úmysl, uvalíme na Evropu velmi masivní cla, je to možnost,“ dodal.
Po loňském návratu Donalda Trumpa do Bílého domu se vztahy mezi tradičními partnery zásadně zhoršily. Důvodem jsou rozsáhlá americká cla i Trumpovy opakované výroky o anexi Kanady či její označování za 51. stát USA. Před několika týdny pak Trump vydal exekutivní příkaz k přejmenování Ontarijského jezera na Americké, čímž se vztah mezi oběma zeměmi dále vyostřil.
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