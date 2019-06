Kouř v Taurském tunelu zavinil 18 kilometrů dlouhou kolonu. Lidé tudy jezdí na Jadran

K nehodě došlo v noci na sobotu na frekventované rakouské dálnici A10 mezi Salcburkem a Villachem v tunelu pod Alpami. Kolona se rozjížděla až do sobotního dopoledne.

Tunel zablokoval porouchaný návěs tureckého kamionu, informovala s odkazem na sdělení policie agentura APA. Dálnici využívá při svých cestách na jih Alp a k Jaderskému moři i mnoho českých turistů.

Z přívěsu se začalo silně kouřit kvůli rozbitému turbodmychadlu. Vzniklý dým narušil viditelnost, a část tunelu proto musela být podle policie na zhruba dvě hodiny zcela uzavřena.

Po dvouhodinové kompletní uzávěrce byl automobilový provoz až do odstranění tahače s návěsem sveden do jednoho pruhu. Kolona, která se táhla až k městečku Altenmarkt, se podle policie do sobotního dopoledne rozvolnila.