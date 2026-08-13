Kotviště už není bezpečné. Ukrajina zasáhla válečnou chloubu, vyhání ruské lodě

Ukrajina provedla úspěšnou kombinovanou operaci proti ruským cílům v přístavu Novorossijsk na břehu Černého moře, více než 300 kilometrů od fronty. Tam přitom Rusové stáhli lodě Černomořské flotily poté, co Ukrajina výrazně ohrozila jejich původní základnu v Sevastopolu na Krymu. Ukrajinci zasáhli mimo jiné fregaty schopné odpalovat řízené střely Kalibr, které využívá Rusko při útocích.
„Kombinované použití ‚sankcí s dlouhým doletem‘ s našimi zbraněmi. Úspěšná operace. Jsem vděčný vojákům za jejich přesnost a vývojářům a výrobcům našich zbraní za výrazné posílení ukrajinských prostředků,“ řekl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu na svých sociálních sítích.
Podle něj bude Ukrajina i nadále povzbuzovat Rusko k míru, mimo jiné za pomoci „uplatňování dlouhodobých a střednědobých sankcí“. Sankcemi ukrajinský prezident ve svých videích s nadsázkou nazývá přesně mířené útoky v ruském týlu.
Kombinovaný útok
Ukrajinská rozvědka SBU ve spolupráci s generálním štábem, vojenskou rozvědkou GRU a ukrajinským námořnictvem použila při operaci několik typů zbraní. Poprvé tak útočily použitím kombinace devíti druhů dronů společně s raketou Neptun a bezpilotními čluny Sargan a Mamaj.
Dron Paljanycja unese až 100 kilogramů výbušnin a dokáže letět rychlostí kolem 900 kilometrů za hodinu. Raketa Neptun pak patří mezi nejznámější ukrajinské protilodní zbraně – právě tento systém v dubnu 2022 zasáhl ruský křižník Moskva, tehdejší vlajkovou loď Černomořské flotily, která následně klesla ke dnu.
Novější varianta Neptunu podle dostupných údajů unese až 260 kilogramů trhaviny a může zasahovat cíle vzdálené až tisíc kilometrů.
Zásah fregat
Ukrajina zasáhla přímo v Novorossijsku tři ruské válečné lodě včetně plavidel schopných odpalovat střely Kalibr. Útok poškodil fregaty Admirál Essen a Admirál Makarov i hlídkovou loď Vasilij Bykov a zasáhl také protivzdušnou obranu, přístavní infrastrukturu a zařízení napojená na ropný terminál. Přesný rozsah škod zatím není znám.
Ukrajinský útok se však nezaměřil pouze na lodě. Mezi dalšími zničenými nebo poškozenými cíli se nachází radar 30N6E, který funguje jako jeden z klíčových prvků ruského systému protivzdušné obrany S-300. Zásah postihl také mobilní palebnou skupinu protivzdušné obrany.
Provoz pozastavil také Novorossijský obilný terminál, jehož exportní kapacita je 8,5 milionu tun ročně. Mluvčí společnosti Demeter Holding, která terminál vlastní, podle médií uvedl, že terminál utrpěl blíže neurčené škody, a odmítl se k věci dále vyjádřit.
Následky útoku jsou vidět také na satelitních snímcích pořízených společností Vantor. Podle proruského válečného telegramového kanálu Vojennyj osvedomitěl jsou na nich vidět zmíněné poškozené lodě.
„Velkou otázkou je, kam se Černomořská flotila vydá nyní, když byly lodě staženy z Krymu do Novorossijsku, a i tam se nyní staly pravidelným cílem,“ poznamenává kanál.
Novorossijsk už není bezpečný
Město na břehu Černého moře s více než 260 tisíci obyvateli navíc zůstalo po útoku bez dodávek vody.
Novorossijsk získal pro ruskou Černomořskou flotilu během války zásadní význam. Ukrajinské útoky postupně proměnily Sevastopol na Rusy okupovaném Krymu v nebezpečné kotviště a Moskva proto přesunula část svých nejcennějších lodí dál na východ.
Ani tam však ruská plavidla nezískala úplné bezpečí. Ukrajinské námořní drony a střely dokážou zasahovat cíle stále hlouběji v ruském týlu a i Novorossijsk se již opakovaně dostává do jejich dosahu.
Podle veřejně dostupných zdrojů se Ukrajině během více než čtyř let války podařilo pomocí námořních dronů, protilodních střel a dalších prostředků vyřadit přibližně 30 procent ruské Černomořské floty. Mezi nejvýznamnější ztráty patří již zmíněné potopení křižníku Moskva nebo vyřazení diesel-elektrické ponorky třídy Kilo.
Přístav v Novorossijsku se stal terčem ukrajinských útoků i pozornosti už několikrát. Jen před několika dny přitom deník Financial Times přišel s informací, že Ukrajina na žádost americké vlády zastavila útoky na ropné tankery v přístavu a okolí.
Americký viceprezident J. D. Vance o to prý během telefonátu osobně požádal prezidenta Volodymyra Zelenského s odůvodněním, že údery ohrožují dodávky kazašské ropy a poškozují americké firmy. Kyjev podle Financial Times doufá, že tím posune jednání o licenci na výrobu střel Patriot.