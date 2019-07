Kosovský premiér podal demisi kvůli podezření z válečných zločinů

před 18 minutami

Kosovský premiér Ramush Haradinaj dnes podal demisi poté, co ho žalobce zvláštního tribunálu v Haagu předvolal jako podezřelého ze spáchání zločinů za války v Kosovu v letech 1998-99. Informovala o tom agentura Reuters. "Důvodem tohoto rozhodnutí je to, že jsem obdržel předvolání od úřadu zvláštního prokurátora jako podezřelý," řekl Haradinaj. Tento úřad je součástí zvláštního tribunálu v Haagu, jenž soudí válečné zločiny spáchané za války v Kosovu a bezprostředně po ní. Jedná se již o druhou Haradinajovu rezignaci z pozice šéfa kabinetu kvůli pozvánce do Haagu. Poprvé podal demisi v roce 2005, kdy byl obviněn haagským tribunálem za válečné zločiny. Soud ho osvobodil pro nedostatek důkazů.