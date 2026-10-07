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Kosovský parlament zvolil prezidentku Pulaovou, vláda odvrátila další předčasné volby

ČTK,ČTK
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Kosovský parlament krátce po půlnoci zvolil novou prezidentkou 73letou ekonomku Justinu Shirokaovou Pulaovou. Vládě Albina Kurtiho se na poslední chvíli podařilo získat potřebnou dvoutřetinovou většinu a odvrátit tak čtvrté parlamentní volby za méně než dva roky.

V Kosovu byla parlamentem za prezidentků zvolena Justina Shiroka Pulaová. Obdržela celkem 81 hlasů ze 120. Pulaová má za sebou zkušenosti z vlády. Mezi lety 2008-2011 působila jako ministryně hospodářství
V Kosovu byla parlamentem za prezidentků zvolena Justina Shiroka Pulaová. Obdržela celkem 81 hlasů ze 120. Pulaová má za sebou zkušenosti z vlády. Mezi lety 2008-2011 působila jako ministryně hospodářstvíFoto: Reuters
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Pulaová získala ve 120členném parlamentu 81 hlasů, tedy pouze o jeden více, než potřebovala. Profesorka ekonomie v minulosti vedla Kosovskou akademii věd a umění a mezi lety 2008 až 2011 působila jako ministryně hospodářství.

Premiér Albin Kurti dokázal její zvolení prosadit díky dohodě s opozicí. Opoziční poslanci přislíbili potřebné hlasy poté, co vláda podpořila zákon omezující pravomoci zvláštního soudu pro válečné zločiny v Haagu.

„Tento mandát nepatří jen jedné osobě. Patří našim občanům. Budu prezidentkou všech občanů,“ prohlásila Pulaová po hlasování. Kosovský prezident primárně zastává reprezentativní funkci.

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Od 4. dubna úřad dočasně zastávala Albulena Haxhiuová z vládního hnutí Sebeurčení (skládá se ze stran -Vetëvendosje, LVV), protože parlament nedokázal včas vybrat nástupce předchozí prezidentky Vjosy Osmaniové.

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Politická krize

Kosovo se od parlamentních voleb z února loňského roku potýkalo s dlouhodobou politickou krizí. Kurtiho LVV tehdy získalo pouze 48 ze 120 mandátů a několik měsíců nedokázalo sestavit stabilní většinu.

V předčasných volbách v prosinci si strana polepšila na 57 křesel a letos v únoru Kurti sestavil novou vládu s podporou několika poslanců zastupujících menšiny. Haxhiuová se pak 9. září stala také předsedkyní parlamentu.

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Jednání o nové prezidentce ovlivnil i nedávný rozsudek zvláštního tribunálu pro Kosovo. Ten 16. září nepravomocně uznal bývalého prezidenta Hashima Thaçiho vinným z válečných zločinů, včetně vražd téměř stovky politických odpůrců z řad kosovských Albánců, Srbů a Romů během války v Kosovu a krátce po ní.

Uložil mu 25 let vězení, další tři bývalí velitelé Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) dostali tresty od 13 do 25 let.

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Verdikt vyvolal v Kosovu rozsáhlou kritiku a protesty. Mnoho Kosovanů považuje odsouzené bývalé velitele UÇK za hrdiny boje za nezávislost a proti rozhodnutí tribunálu se postavil také kosovský parlament.

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