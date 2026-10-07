Kosovský parlament zvolil prezidentku Pulaovou, vláda odvrátila další předčasné volby

Kosovský parlament krátce po půlnoci zvolil novou prezidentkou 73letou ekonomku Justinu Shirokaovou Pulaovou. Vládě Albina Kurtiho se na poslední chvíli podařilo získat potřebnou dvoutřetinovou většinu a odvrátit tak čtvrté parlamentní volby za méně než dva roky.
Pulaová získala ve 120členném parlamentu 81 hlasů, tedy pouze o jeden více, než potřebovala. Profesorka ekonomie v minulosti vedla Kosovskou akademii věd a umění a mezi lety 2008 až 2011 působila jako ministryně hospodářství.
Premiér Albin Kurti dokázal její zvolení prosadit díky dohodě s opozicí. Opoziční poslanci přislíbili potřebné hlasy poté, co vláda podpořila zákon omezující pravomoci zvláštního soudu pro válečné zločiny v Haagu.
„Tento mandát nepatří jen jedné osobě. Patří našim občanům. Budu prezidentkou všech občanů,“ prohlásila Pulaová po hlasování. Kosovský prezident primárně zastává reprezentativní funkci.
Od 4. dubna úřad dočasně zastávala Albulena Haxhiuová z vládního hnutí Sebeurčení (skládá se ze stran -Vetëvendosje, LVV), protože parlament nedokázal včas vybrat nástupce předchozí prezidentky Vjosy Osmaniové.
Politická krize
Kosovo se od parlamentních voleb z února loňského roku potýkalo s dlouhodobou politickou krizí. Kurtiho LVV tehdy získalo pouze 48 ze 120 mandátů a několik měsíců nedokázalo sestavit stabilní většinu.
V předčasných volbách v prosinci si strana polepšila na 57 křesel a letos v únoru Kurti sestavil novou vládu s podporou několika poslanců zastupujících menšiny. Haxhiuová se pak 9. září stala také předsedkyní parlamentu.
Jednání o nové prezidentce ovlivnil i nedávný rozsudek zvláštního tribunálu pro Kosovo. Ten 16. září nepravomocně uznal bývalého prezidenta Hashima Thaçiho vinným z válečných zločinů, včetně vražd téměř stovky politických odpůrců z řad kosovských Albánců, Srbů a Romů během války v Kosovu a krátce po ní.
Uložil mu 25 let vězení, další tři bývalí velitelé Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) dostali tresty od 13 do 25 let.
Verdikt vyvolal v Kosovu rozsáhlou kritiku a protesty. Mnoho Kosovanů považuje odsouzené bývalé velitele UÇK za hrdiny boje za nezávislost a proti rozhodnutí tribunálu se postavil také kosovský parlament.
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