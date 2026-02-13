Kosmická loď Crew Dragon se čtyřčlennou posádkou odstartovala k vesmírné stanici

Kosmická loď Crew Dragon se čtyřčlennou posádkou odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Start přenáší živě na svém webu americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Na palubě lodi jsou Američané Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francouzka Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev.
Dvoustupňová raketa Falcon 9, na jejímž vrcholu byla autonomně řízená kapsle Crew Dragon pojmenovaná Freedom, odstartovala z kosmodromu Cape Canaveral Space Force Station na atlantickém pobřeží Floridy přibližně v 5:15 místního času (10:15 SEČ).
Přímý přenos NASA a SpaceX ukázal 25patrové nosné zařízení, jak stoupá z odpalovací rampy poté, co se za burácení probudilo k životu jeho devět motorů Merlin. Ty spalovaly zhruba 700 tisíc galonů paliva za sekundu a vytvořily oblaka páry a načervenalou ohnivou záři, která osvětlila předúsvitovou oblohu.
Čtyřčlenná posádka má dorazit ke stanici v sobotu odpoledne po 34hodinovém letu. Připojí se k orbitální laboratoři ve výšce přibližně 250 mil (420 kilometrů) nad Zemí.
Mise s označením Crew-12 je dvanáctým dlouhodobým týmem ISS, který NASA vyslala na palubě rakety SpaceX od chvíle, kdy soukromá společnost založená v roce 2002 miliardářem Elonem Muskem začala v květnu 2020 dopravovat americké astronauty na oběžnou dráhu.
Velitelkou mise Crew-12 je osmačtyřicetiletá Jessica Meirová, zkušená astronautka a mořská bioložka, která letí na ISS podruhé – téměř sedm let poté, co spolu s kolegyní Christinou Kochovou uskutečnila první čistě ženský výstup do volného vesmíru v historii.
Spolu s ní letí třiačtyřicetiletý Jack Hathaway, bývalý pilot stíhaček amerického námořnictva a nováček mezi astronauty, dále astronautka Evropské kosmické agentury Sophie Adenotová, třiačtyřicetiletá francouzská pilotka vrtulníků, a ruský kosmonaut Andrej Feďajev, bývalý vojenský pilot, který se na ISS vydává podruhé.
Po příletu se posádka podle NASA zapojí do řady vědeckých, lékařských a technických experimentů v podmínkách mikrogravitace.
Patří mezi ně například výzkum bakterií způsobujících zápal plic s cílem zlepšit léčbu na Zemi či experimenty zaměřené na interakci rostlin a mikroorganismů vážících dusík, které by mohly podpořit produkci potravin ve vesmíru.
Posádku Crew-12 na palubě ISS přivítají tři současní členové stanice – astronaut NASA Chris Williams a kosmonauti ruské agentury Roskosmos Sergej Kud-Sverčkov a Sergej Mikaev.
Čtyři členové předchozí mise Crew-11, kteří měli na stanici zůstat až do příletu Crew-12, se však vrátili o několik týdnů dříve poté, co byl jeden z nich kvůli vážnému zdravotnímu stavu v polovině ledna bezprecedentně evakuován zpět na Zemi.
ISS, jejíž rozměry odpovídají délce fotbalového hřiště a která je největším člověkem vytvořeným objektem ve vesmíru, je nepřetržitě provozována konsorciem vedeným USA a Ruskem, jehož součástí jsou také Kanada, Japonsko a jedenáct evropských zemí.
První části stanice byly vypuštěny před více než čtvrtstoletím. Projekt vznikl jako mnohonárodní iniciativa s cílem zlepšit vztahy mezi Washingtonem a Moskvou po rozpadu Sovětského svazu a po skončení rivality studené války, která v 50. a 60. letech podnítila původní americko-sovětské vesmírné závody.
NASA uvedla, že je odhodlána udržet provoz vesmírné stanice minimálně do konce roku 2030.
Velkolepý návrat sněhu. Víme, kde nasněží nejvíc. Pozor na nebezpečné jevy, varují meteorologové
Česko zasáhne nová vlna sněžení. Pokud se v uplynulém týdnu zdálo, že zima konečně ustupuje, tak o víkendu se má všechno změnit. V sobotu se podle meteorologů začne prudce ochlazovat a v neděli klesnou denní teploty pod bod mrazu. Nejbohatší sněhová nadílka se čeká na Ostravsku, napadnout by ovšem mělo také na Šumavě a v Krkonoších.
ŽIVĚSuperdávka se může posunout na srpen, Sněmovna schválila odklad
Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu možná budou dostávat takzvanou superdávku od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku předpokládá novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), kterou v pátek schválila zrychleně už v prvním čtení Sněmovna. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.
Hra Bolka Polívky Anděl v lihu je poctou herci Pechovi. V pátek má premiéru v Praze
V pražském Divadle Bez zábradlí v pátek 13. února vystoupí brněnské Divadlo Bolka Polívky. Poprvé v Praze uvede novou hru Anděl v lihu, která je poctou zesnulému herci Jiřímu Pechovi. Její premiéra se uskutečnila v Brně na konci ledna. Divadla Bez zábradlí a Bolka Polívky se od začátku letošního roku dohodla na účinkování na obou scénách, premiéry i reprízy budou uvádět v obou městech.
ŽIVĚÚdery na obou stranách: Oděsa hlásí oběť, Volgograd zraněné po dronovém útoku
Ruská armáda v noci na pátek podnikla útok na přístav v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk přišel o život, dalších šest utrpělo zranění, oznámil na Telegramu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Ruské úřady hlásí tři zraněné po ukrajinském dronovém útoku z Volgogradu a okolí.
Fantazie! Adamczyková vyhlásila útok na zlato, s přehledem ovládla kvalifikaci
Eva Adamczyková byla nejrychlejší v první části kvalifikace olympijského snowboardcrossu. Zajistila si tím nejlepší nasazení pro vyřazovací jízdy, které v Livignu začnou ve 13:30. Druhá česká reprezentantka Karolína Hrůšová obsadila v kvalifikaci 23. místo.