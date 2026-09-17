Tvrdá rána pro Zelenského. Jeho klíčový muž je zapletený v obřím průšvihu

Šéf prezidentské kanceláře a bývalý šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov čelí vážnému podezření. Podle uniklé obžaloby měl nařídit praní špinavých peněz na zaplacení kauce pro bývalého ministra energetiky. Pro prezidenta Zelenského jde o tvrdou ránu – Budanov patří k nejpopulárnějším postavám na Ukrajině a věří mu více lidí než samotné hlavě státu.
Korupční skandál v nejvyšších patrech ukrajinské politiky dopadá stále blíže k prezidentovi Zelenskému. Investigativci z Bihus.info v noci na 16. září zveřejnili obžalobu bývalé náměstkyně prezidentské kanceláře Iryny Mudry. Dokument popisuje, že Mudra dostala od svého přímého nadřízeného pokyn převést nelegální peníze na účet soudu jako oficiální kauci pro exministra energetiky Hermana Haluščenka.
Haluščenko je stíhán v rámci rozsáhlé korupční kauzy kolem státního podniku Enerhoatom. Podle obžaloby stál v čele organizované skupiny, která systémově vyžadovala úplatky a provize ve výši 10 až 15 procent z hodnoty státních zakázek. Skupina podle vyšetřovatelů vybrala na úplatcích přes 112 milionů dolarů v hotovosti. V únoru 2026 byl zatčen přímo ve vlaku při pokusu o nelegální opuštění Ukrajiny, načež jej soud poslal do vazby.
Z vazby se dostal po zaplacení mimořádně vysoké kauce ve výši (v přepočtu) 75 milionů korun. A právě na zaplacení kauce měly podle nejnovějších úniků posloužit nelegální peníze, do jejichž přeposlání měl být zapojen i šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov.
Kauza již smetla celou řadu klíčových osobností ukrajinské politiky, justice i byznysu. Nejtvrdší zásah utrpěla samotná prezidentská kancelář – v lednu musel odstoupit její vlivný šéf Andrij Jermak.
Obvinění z praní špinavých peněz čelí i jeho bývalá náměstkyně Iryna Mudra i šéf legislativního odboru Viktor Dubovyk.
Otřes neustál ani generální prokurátor Ruslan Kravčenko, který rezignoval po sérii razií protikorupčního úřadu (NABU). Do spletité sítě jsou zapleteni i další hráči: blízký spojenec prezidenta Zelenského, podnikatel Timur Mindič, je aktuálně na útěku jako hledaná osoba.
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