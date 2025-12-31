Korupční skandál na Ukrajině pokračuje. Zákonodárci měli přijímat úplatky za hlasy

Korupční skandál v posledních týdnech otřásá celou Ukrajinou. Protikorupční úřady nyní dokonce odhalily zločineckou skupinu zahrnující zákonodárce – ti dostávali hotovost výměnou za hlasy v parlamentu. Jen několik dní před koncem roku to uvedl Národní protikorupční úřad (NABU).
Úřad se vydal na prohlídky do vládní čtvrti v centru Kyjeva, a to včetně kanceláří parlamentního výboru pro dopravu a infrastrukturu. Do hledáčku vyšetřovatelů se dostaly i kanceláře na výstavišti Parkov, oblíbeném místě pro pořádání akcí, kde má také sídlo vládnoucí strana Sluha lidu prezidenta Volodymyra Zelenského, píše Kyiv Independent.
Bezpečnostní stráže se podle NABU snažily prohlídkám bránit, nějakou dobu vyšetřovatelům nedovolovaly do vládní čtvrti vstup – ta má totiž od začátku totální ruské invaze z roku 2022 omezený přístup. Uvnitř vládnoucí strany se navíc, podle informací Kyiv Independent, rychle rozšířila povaha prohlídek. „Může to souviset s tím, že někteří kolegové byli dva roky odposloucháváni,“ řekl webu pod podmínkou anonymity poslanec Zelenského strany.
To potvrzují i informace ukrajinského zpravodajského webu Zn.ua, který s odvoláním na své zdroje informoval, že NABU odposlouchávala více než dva roky kancelář Jurije Kisela, poslance strany a předsedy parlamentního dopravního výboru. Vyšetřování se mělo týkat hotovosti, kterou údajně měli dostávat poslanci vládnoucí strany. Sám protikorupční úřad se ale k těmto zprávám nevyjádřil.
Podle investigativních novinářů byl Kisel blízkým přítelem Sergehe Šefira, Zelenského dlouholetého obchodního partnera a bývalého poradce. Kisel, Šefir i Zelenskyj navíc pocházejí ze stejného města na východě Ukrajiny, Krivého Rohu. První dva jmenovaní zde dokonce navštěvovali stejnou univerzitu a začátkem roku 2025 dokonce Zelenskyj prodal Kiselově manželce dům, což vyplývá z jeho veřejného prohlášení a zpráv v médiích.
Weby Ukrajinská pravda a Zn.ua ale informovaly, že Kisel byl 27. prosince oficiálně uveden do role podezřelého v případu úplatkářství, a to společně se zákonodárci Jevhenem Pyvovarovem a Ihorem Nehulevským. Ukrajinská pravda navíc na seznam údajných podezřelých přidala i zákonodárkyni Olgu Savčenkovou. Ani jednoho z trojce se Kyiv Independent nepodařilo kontaktovat, ani se k události nevyjádřili veřejně.
Tvrzení, že zákonodárci tajně dostávají hotovost jako neoficiální příspěvek, kolují již léta. Jejich oficiální plat totiž činí necelých tisíc dolarů měsíčně. Takové zprávy ale už v roce 2022 popřel David Arachamia, vůdce frakce Sluha lidu.
Jestliže se zprávy o případu ukážou jako pravdivé, bude se jednat o již druhý korupční skandál, který zasáhl Zelenského okruh blízkých za necelé dva měsíce. V listopadu totiž NABU a Specializovaná protikorupční prokuratura (SAPO) obvinily celkem osm lidí v případu souvisejícím s praním špinavých peněz a zpronevěrou ve státní jaderné energetické společnosti Enerhoatom. Za údajného vůdce byl tehdy jmenován Timur Mindič, prezidentův blízký spolupracovník.
Celý skandál i následné vyšetřování si vybralo svou daň na Zelenského pověsti. Průzkum zveřejněný 18. prosince ukázal, že téměř 60 % těch, kteří o skandálu vědí, viní právě prezidenta. Že by ale nové vyšetřování souviselo s Enerhoatomem, se ale prozatím neukázalo. Kvůli korupčnímu skandálu na konci listopadu dokonce odstoupil z funkce i vedoucí prezidentovy kanceláře Andrij Jermak.
Zelenskyj navíc nyní řeší další vývoj války – 28. prosince se na Floridě dokonce setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, aby projednali revidovaný mírový návrh a bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. „Atmosféra (ve frakci) není skvělá. Nikdo od nového roku neočekává nic dobrého,“ uzavřel zákonodárce vládnoucí strany pro Kyiv Independent.