„Korupční a nelegální.“ Trumpův „megadárek“ za bilion trápí jeden problém za druhým

Pět tisíc dolarů pro každého dospělého Američana. Tak zní mimořádný slib Donalda Trumpa, jehož splnění podmínil vítězstvím republikánů v listopadových volbách do Kongresu. Je ale jeho plán vůbec legální? Kde by na něj prezident vzal peníze? A myslí svůj slib skutečně vážně, nebo jde o pouhou předvolební rétoriku?
Co Trump navrhuje?
Americký prezident ve středu prohlásil, že pokud si republikáni v listopadových volbách udrží kontrolu nad Kongresem, vyplatí každému dospělému občanovi Spojených států jednorázově 5000 dolarů.
Jedinou podmínkou má být to, že lidé peníze utratí přímo v USA. „Nechceme, abyste je jezdili utrácet do Kanady, Číny nebo Německa,“ řekl Trump. Bílý dům však zatím nevysvětlil, jak by plán fungoval v praxi ani jak by stát dodržení podmínky kontroloval.
Jde o podplácení voličů?
Plán okamžitě vyvolal kritiku u Trumpových odpůrců, kteří návrh označili za pouhý pokus koupit si přízeň voličů.
„Donald Trump si chce koupit váš hlas za 5000 dolarů z peněz daňových poplatníků,“ napsal kalifornský guvernér Gavin Newsom, který patří k hlavním rivalům prezidenta. Podobně reagoval i demokratický poslanec Dan Goldman, který označil nápad za „korupční a nelegální“.
Americké federální zákony sice zakazují poskytovat peníze s cílem ovlivnit volby, podle právních expertů ale Trumpův návrh tuto definici nemusí nutně naplňovat.
Joan Mahoneyová z University of Southampton se domnívá, že by plán mohl být legální. Rozhodující podle ní je, že peníze by nedostali pouze lidé, kteří podpoří republikány, ale všichni dospělí Američané bez ohledu na to, jak ve volbách hlasovali.
„Na jednu stranu to zní trochu jako úplatek: hlasujte pro republikány a dostanete peníze. To by bylo jednoznačně nezákonné. Na druhou stranu by peníze dostali všichni bez ohledu na to, jak volili,“ uvedla Mahoneyová pro BBC.
Slib se tak podle ní právně podobá spíše běžnému předvolebnímu příslibu snížení daní. Výsledné posouzení by však záviselo na přesném znění zákona.
Kolik by to stálo a kde na to vzít?
Ve Spojených státech žije téměř 270 milionů dospělých lidí. Vyplatit každému 5000 dolarů by federální rozpočet stálo přibližně 1,35 bilionu dolarů.
Trump neupřesnil, z čeho by se platby financovaly. O státních výdajích navíc rozhoduje Kongres a není jasné, zda by Bílý dům u zákonodárců uspěl. Objevují se proto pochybnosti o proveditelnosti plánu, obzvlášť v době, kdy roste státní dluh i výdaje spojené s válkou v Íránu.
Viceprezident J. D. Vance nicméně v rozhovoru pro Fox News naznačil, že by se platby mohly financovat z příjmů z cel.
Ty by však na pokrytí Trumpova slibu nestačily. Podle Bipartisan Policy Center vybraly Spojené státy od začátku roku 2025 na clech a spotřebních daních přibližně 475 miliard dolarů. Více než 100 miliard z této částky navíc musel stát vrátit poté, co Nejvyšší soud část cel zrušil.
Myslí to Trump vůbec vážně?
Server Axios k návrhu poznamenal, že působí spíše jako rétorický trik k mobilizaci voličů než jako seriózní politický záměr. Trumpovi stoupenci však návrh hájí. Republikánský senátor Bernie Moreno například uvedl, že je připraven po volbách předložit návrh zákona, který by vyplacení umožnil.
Nutno však připomenout, že nejde o první podobný slib. V únoru 2025 Trump přišel s myšlenkou vyplatit Američanům „dividendu“ z peněz, které měla vláda ušetřit díky činnosti úřadu DOGE. Tehdy hovořil o částce 5000 dolarů na domácnost.
V listopadu téhož roku pak navrhoval výplatu 2000 dolarů každému Američanovi, která měla být financována z příjmů z cel uvalených na zahraniční zboží. Ani jeden z těchto návrhů se nakonec neuskutečnil.
ŽIVĚ Zelenskyj žádá Trumpa o okamžité sankce. Chce ochromit ruskou výrobu raket
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pátek amerického prezidenta Donalda Trumpa k okamžitému zavedení tvrdých protiruských sankcí, které by omezily schopnost Moskvy vyrábět rakety. Podle agentury AFP to ukrajinský prezident řekl v Kyjevě na fóru Jaltské evropské strategie. Zelenskyj se pozastavil nad tím, proč nelze rozhodnutí přijímat rychleji.
Zelenskyj vyzval USA k zavedení tvrdých protiruských sankcí kvůli raketám
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pátek amerického prezidenta Donalda Trumpa k okamžitému zavedení tvrdých protiruských sankcí, které by omezily schopnost Moskvy vyrábět rakety. Podle agentury AFP to ukrajinský prezident řekl v Kyjevě na fóru Jaltské evropské strategie. Zelenskyj se pozastavil nad tím, proč nelze rozhodnutí přijímat rychleji.
„Zásadní problém EU.“ Šéfevropanka nekomunikuje, chystá klíčový projev
Nejdůležitější evropský projev roku zazní příští týden od Ursuly von der Leyenové. Před europoslanci totiž přednese Zprávu o stavu unie, která už teď vyvolává mezi českými europoslanci bouřlivou debatu. Zatímco na nutnosti zvýšit konkurenceschopnost a bezpečnost se shodují, ohledně migrační krize panují rozporuplné pohledy. Deník Aktuálně.cz popisuje, na co se nejspíš von der Leyenová zaměří.
Slova Siniakové dojala Američanku. Ta po slavném triumfu vyzdvihla rasové téma
Vydřený triumf plný nervů. Tak Kateřina Siniaková v prvních ohlasech pojmenovala vítězství na US Open. Česká tenistka společně s americkou partnerkou Taylor Townsendovou ovládla i poslední grandslam, který jim chyběl ve společné sbírce.
Zůna zavzpomínal na dobré časy v Pekingu. Chvíli po ponižujícím čínském skandálu
Kolem ministra obrany Jaromíra Zůny se tvoří nemalé dusno – nejen kvůli tomu, že zarazil cestu na Ukrajinu náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi. Sám šéf resortu totiž dostal „zaracha“ a nepoletí do Pekingu. O výjezdu dopředu nevěděl ani premiér Andrej Babiš. Ten měl ministra údajně několik dní hledat, jen aby zjistil, že se Zůna zrovna nachází v Jižní Koreji na panelové diskusi.