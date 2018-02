Korupcí provázený jihoafrický prezident Zuma po tlaku odstoupil

před 7 hodinami

Pretoria - Jihoafrický prezident Jacob Zuma dnes oznámil, že se rozhodl s okamžitou platností po devíti letech u moci rezignovat na svou funkci. Učinil tak po tlaku vládní strany Africký národní kongres (ANC), která ho vyzvala k okamžitému odstoupení. V projevu k národu prezident provázený řadou korupčních skandálů uvedl, že je hrdý na to, že za ANC bojoval proti "staletí trvající brutalitě bělošské menšiny".

Svým dnešním odstoupením se 75letý Zuma vyhnul hlasování o vyslovení nedůvěry, které bylo v parlamentu plánováno na čtvrtek.

Zuma si dával na čas

Zuma dnes v rezignačním projevu národ dlouho napínal. Dlouho totiž hovořil v tom smyslu, že se hodlá podrobit ústavním procedurám a nebojí se hlasování o vyslovení nedůvěry a řádné procedury odvolání hlavy státu. V předchozím televizním rozhovoru pak naznačil, že je ochoten odstoupit až v červnu a požadavek, aby rezignoval ještě dnes, označil za nespravedlivý.

Ve večerním projevu Zuma znovu prohlásil, že nechápe, proč ho strana v úterý vyzvala k okamžitému odstoupení, ale nakonec dodal, že se přesto podrobí její vůli. "ANC nesmí být nikdy štěpen mým jménem," prohlásil odstupující prezident. "Lidem Jižní Afriky jsem sloužil tak dobře, jak jen jsem mohl," řekl a dodal, že to pro něj byla čest.

Nový prezident už v pátek

Zumovo odstoupení urovnává cestu pro převzetí prezidentského úřadu dosavadním viceprezidentem a předsedou ANC, pětašedesátiletým Cyrilem Ramaphosou. Do funkce by měl být podle agentury DPA uveden už v pátek.

Poslanci ANC společně s opozicí chtěli ve čtvrtek Zumu odvolat hlasováním v parlamentu. Bylo by to poprvé od roku 1994, kdy Jihoafrická republika přešla od apartheidu k demokracii. Zumův mandát by za normálních okolností skončil až v roce 2019.

Zuma byl v době rasistického režimu bělošské menšiny členem exilového vedení ANC. Kvůli boji proti vládě strávil jako mladý aktivista deset let ve vězení.

V posledních letech ale Zumu provázela řada korupčních skandálů. Nejvážnější z nich se vztahuje k renovaci jeho soukromého venkovského sídla na náklady státní pokladny, další obvinění se týkají přijímání úplatků za nákupy stíhaček, hlídkových lodí a zbraní.