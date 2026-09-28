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Zahraničí

Korupce ve vedení francouzské automobilky. Bývalý ředitel se skrývá v Libanonu

ČTK
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Bývalému šéfovi automobilky Renault Carlosi Ghosnovi a francouzské exministryni Rachidě Datiové hrozí až čtyři roky odnětí svobody za korupci. Tento trest žádá v procesu, který se koná v Paříži, francouzská Národní finanční prokuratura (PNF). Ghosn je souzen v nepřítomnosti, jelikož pobývá v Libanonu. Datiová vinu odmítá.

Paris,,France,-,September,29,,2016,:,Ceo,Renault,Nissan
Carlos Ghosn, bývalý šéf automobilové aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, na archivním snímku Foto: Shutterstock – Frederic Legrand - COMEO
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Proces se týká podezření, že Datiová v letech 2010 až 2012 působila jako skrytá lobbistka automobilky Renault. Podle obžaloby Datiová od automobilky dostala v daných letech na 900 tisíc eur (22 milionů korun podle současného kurzu) za právní služby, které však prokuratura považuje za fiktivní.

Pravicová politička Datiová, která byla v letech 2007 až 2009 ministryní spravedlnosti a od roku 2024 do letošního února ministryní kultury, byla ve zmíněné době evropskou poslankyní.

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Pro Datiovou prokuratura žádá i pětiletý zákaz výkonu veřejných funkcí s okamžitou vykonatelností trestu v případě odsouzení prvoinstančním soudem. To by v případě uložení takového trestu znamenalo, že Datiová by musela opustit současný post starostky sedmého pařížského obvodu a nemohla by například kandidovat do parlamentu.

Ghosn se na proces do Paříže nedostavil. Po svém dobrodružném útěku z Japonska v roce 2019 se nachází v Libanonu. Zemi neopouští z obav, že by byl vydán do Japonska.

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Bývalý šéf automobilové aliance Renault-Nissan-Mitsubishi však uvedl, že je ochotný vystoupit před soudem přes videopřenos. Na Ghosna je vydán mezinárodní zatykač.

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