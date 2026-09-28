Korupce ve vedení francouzské automobilky. Bývalý ředitel se skrývá v Libanonu

Bývalému šéfovi automobilky Renault Carlosi Ghosnovi a francouzské exministryni Rachidě Datiové hrozí až čtyři roky odnětí svobody za korupci. Tento trest žádá v procesu, který se koná v Paříži, francouzská Národní finanční prokuratura (PNF). Ghosn je souzen v nepřítomnosti, jelikož pobývá v Libanonu. Datiová vinu odmítá.
Proces se týká podezření, že Datiová v letech 2010 až 2012 působila jako skrytá lobbistka automobilky Renault. Podle obžaloby Datiová od automobilky dostala v daných letech na 900 tisíc eur (22 milionů korun podle současného kurzu) za právní služby, které však prokuratura považuje za fiktivní.
Pravicová politička Datiová, která byla v letech 2007 až 2009 ministryní spravedlnosti a od roku 2024 do letošního února ministryní kultury, byla ve zmíněné době evropskou poslankyní.
Pro Datiovou prokuratura žádá i pětiletý zákaz výkonu veřejných funkcí s okamžitou vykonatelností trestu v případě odsouzení prvoinstančním soudem. To by v případě uložení takového trestu znamenalo, že Datiová by musela opustit současný post starostky sedmého pařížského obvodu a nemohla by například kandidovat do parlamentu.
Ghosn se na proces do Paříže nedostavil. Po svém dobrodružném útěku z Japonska v roce 2019 se nachází v Libanonu. Zemi neopouští z obav, že by byl vydán do Japonska.
Bývalý šéf automobilové aliance Renault-Nissan-Mitsubishi však uvedl, že je ochotný vystoupit před soudem přes videopřenos. Na Ghosna je vydán mezinárodní zatykač.
Pláničku očistili. Bicanovi nacistický odznak zničil život a to ho ani nedostal
Kult svatého Václava má i své temné stránky. Patrona českých zemí se během okupace rozhodli zneužít nacisté a kolaborantům rozdávali takzvané Svatováclavské orlice. Jenže řada „oceněných“ se o tom dozvěděla až z novin nebo doslechu.
Obletí šestkrát Zemi a vypustí satelity. Muskův Starship je už na orbitu
Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž bylo nejisté, zda se jí to povede, napsala agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď vypustila na oběžnou dráhu satelity služby Starlink.
ŽIVĚ Šéfka unijní diplomacie varuje před ruskými hybridními útoky. Rusové ostřelovali Dnipro
Ruský útok na Dnipro si v pondělí vyžádal nejméně tři mrtvé a 12 zraněných, zasaženo bylo také obchodní centrum, informoval šéf Dněpropetrovské oblasti. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová mezitím varovala země EU před dalšími ruskými hybridními útoky. Soul žádá Kyjev o omluvu za zveřejnění citlivých informací o severokorejských zajatcích.
Rusové trefili Akademii věd, budovu zachvátil žár. Zelenskyj slibuje odvetu
Ruský vzdušný útok na Kyjev, který zasáhl budovu Národní akademie věd v centru města, dnes zabil jednu ženu a další lidi zranil. Píše to server Ukrajinska pravda a agentura AFP s odvoláním na ukrajinské úřady. Moskva se k těmto informacím nevyjádřila.