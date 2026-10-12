Koruna dolů, přilba na hlavu. Thajská královna sama vzlétla v bojovém Gripenu

Žádný instruktor vedle ní, žádný druhý pilot. Thajská královna Suthida usedla do jednomístného stíhacího Gripenu, sama provedla předletovou kontrolu a vzlétla. Po 41 minutách se vrátila na zem, kde na ni čekal manžel s kyticí a neobvyklým vyznamenáním. Stala se první členkou královské rodiny, která tento typ stíhačky pilotovala samostatně.
Na královské povinnosti tentokrát nebyl čas. Thajská královna Suthida měla před sebou jiný úkol: usednout do kokpitu bojové stíhačky a zvládnout let bez instruktora.
Ve čtvrtek 8. října 2026 panovnice nasedla do švédského letounu Saab JAS 39C Gripen – stejného, na kterém létají čeští piloti, zkontrolovala stroj a vyrazila na vzletovou dráhu.
Pak už byla ve vzduchu sama. Její let trval 41 minut. Na zemi ho sledoval i její manžel, král Maha Vatčirálongkón, spolu s představiteli thajského královského letectva.
Po přistání čekala na královnu kytice. Král jí navíc na levý rukáv připnul zlatou nášivku řádu Gripen Order. Stejné vyznamenání jí udělilo také švédské čestné sdružení tohoto jména, které ji přijalo mezi své řádné členy.
Tisíc hodin ve vzduchu. A pak přišel Gripen
Královna Suthida, současná thajská královna a manželka krále Mahá Vatčirálongkóna (Rámy X.) má k létání blízko. Pochází z čínského etnika Hoklo a s budoucím králem, tehdy ještě korunním princem, se seznámila v roce 2013, když pracovala jako letuška thajských aerolinií.
O rok později se stala součástí ochranky korunního prince a v roce 2016 byla jmenována do hodnosti generálky královské gardy.
Královna se nicméně do kokpitu neposadila jen kvůli efektnímu ceremoniálu. Na samostatný let se připravovala podle standardů thajského letectva. Trénovala na simulátoru a přibližně deset hodin létala ve dvoumístné verzi Gripenu JAS 39D, kde ji kontroloval instruktor. Teprve potom přešla do jednomístného stroje JAS 39C.
Za sebou má více než 1188 hodin na různých typech letadel. Pilotovala například Cessnu T-41D, Pilatus PC-9 nebo Piper PA-34 Seneca.
A létání není jen její osobní zálibou. Při některých královských cestách působí jako kopilotka na palubě Boeingů 737-400 a 737-800. Vedle ní sedí její manžel, který je rovněž kvalifikovaným vojenským i civilním pilotem.
Stíhačky za půl miliardy dolarů
Gripeny ale nejsou pro Thajsko jen kulisou královnina výjimečného dne. Země buduje jejich flotilu už řadu let a chystá její rozšíření. V roce 2011 převzala 12 strojů verzí C a D. Jeden z nich havaroval v lednu 2017, takže nyní jich má ve výzbroji jedenáct.
Dalším krokem mají být modernější Gripeny E/F, které postupně nahradí stárnoucí americké F-16. Ty Thajsko používá už od roku 1988. Plány na posílení letectva získaly na významu také v souvislosti s konfliktem s Kambodžou v roce 2025.
Na konci srpna 2025 podepsal Bangkok smlouvu v hodnotě 500 milionů dolarů na první čtyři nové stroje, tři jednomístné Gripeny E a jeden dvoumístný Gripen F. Do budoucna chce země získat více než dvanáct letounů nové generace a zařadit je do 102. stíhací perutě.