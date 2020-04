Koronavirus zabíjí i mladé lidi. Je to boj s imunitou, stres škodí, říká odborník

Koronavirus je životu nebezpečný hlavně pro starší a nemocné lidi. Mladí a zdraví nakažení mají většinou jen mírné příznaky - předpokládá se, že mnoho lidí ani nepozná, že nemoc prodělalo. Přesto existují tací, které onemocnění připoutá na lůžko. S rostoucím počtem nakažených roste i počet mladých lidí, kteří nemoci podlehli.

"Volala jsem na pohotovost a můj dech zněl tak špatně, že k nám dojela sanitka během několika minut. Doslova jsem lapala po dechu, takže mě okamžitě připojili na kyslík," uvedla například pro britskou stanici BBC devětatřicetiletá Karen Manneringová. Další pacienti popisují horečky, nevolnost, ztrátu čichu a chuti.

Newyorští lékaři, kteří se teď nacházejí ve vrcholící krizi koronavirové pandemie, překvapeně zjišťují, že jim na lůžkách intenzivní péče leží i mladí pacienti s vážnými dýchacími potížemi.

V mnoha případech jde o lidi, kteří mají oslabenou imunitu nějakým chronickým onemocněním, o němž ani nevědí. Nemoc covid-19 pak pacienta ještě více oslabí, až podlehne.

"Koronavirus je takzvaný oportunní patogen. To znamená, že když napadne organismus, který má dobře fungující imunitní systém, tak mu ve většině případů není schopen ublížit," uvedl pro server Aktuálně.cz epidemiolog Rastislav Maďar. "Když ale narazí na organismus, jehož imunita je oslabená dlouhodobou nemocí, věkem nebo nějakými akutními okolnostmi - to může být teoreticky i jiná akutní viróza -, dokáže lépe proniknout do dýchacích cest."

Jen v Evropě už na nemoc covid-19 zemřelo přes 50 tisíc lidí. Z čínských statistik na počátku vyplývalo, že umírá méně než tři procenta z nakažených, mírné příznaky má až 80 procent nakažených a hrozba úmrtí výrazně stoupá s věkem. Tato data ale mohla podle odborníků vést k dojmu, že mladým lidem žádné riziko nehrozí, a když koronavirus chytnou, vyléčí se z něj jako z chřipky.

I mladí mají těžký průběh

Zprávy ze Spojených států, které jsou nyní nejhůře zasaženou zemí, teď ale ukazují, že nikdo nemůže s jistotou vědět, jestli je proti koronaviru dostatečně odolný. Skoro 40 procent pacientů v amerických nemocnicích je mladších 55 let, pětina je ve věku 20 až 44 let. Jde o těžce nemocné třicátníky i dvacátníky.

"Zpočátku se lidé soustřeďovali na úmrtnost. A úmrtnost mladých lidí je všude, kam se podíváte, velmi nízká. Myslím, že si to lidé interpretovali tak, že mladí se nenakazí a neonemocní těžce," uvedl pro deník The Guardian britský epidemiolog Timothy Brewer. "Jenže jak přišlo více dat o hospitalizacích a počtech nakažených, zjistili jsme, že tomu tak není."

Na konci března vyšla studie z čínského města Šen-čen, ze které vychází, že mladí lidé mají stejnou šanci se koronavirem nakazit jako staří nebo chronicky nemocní. I mladí dnes popisují nákazu jako něco mnohem horšího, než je obyčejná chřipka.

Podle Rastislava Maďara platí, že zdravé mladé lidi by koronavirus neměl ohrozit. Případů, kdy vážně onemocněl nebo zemřel mladý člověk, je v poměru ke stovkám tisíc nakažených lidí pořád málo. Navíc nakažených může být ve skutečnosti ještě víc, protože nedokážeme otestovat celou populaci a mnoho lidí může koronavirus mít bez větších příznaků.

Velká dávka viru

Na příkladu Spojených států se ale ukazuje i další věc. Průběh nemoci ovlivňuje také dávka koronaviru, které je člověk vystaven. Čím je dávka větší, tím je průběh nemoci horší. Podle jedné teorie, na kterou upozornila americká stanice CNN, jsou mladí lidé vystaveni mnohem větším dávkám, protože častěji nedodržují společenský odstup - myslí si, že jim nehrozí tak velké riziko.

Podle Rastislava Maďara přesně z tohoto důvodu umírají i v Itálii nebo ve Španělsku lékaři, kteří se pohybují mezi infikovanými pacienty. "I mladší organismus může mít oslabenou imunitu, a to z mnoha důvodů. Například zdravotníci, kteří jsou navíc pod vlivem dlouhodobého psychického a fyzického stresu, jsou vystaveni velké dávce koronaviru od pacientů a nemají třeba dostatečné ochranné pomůcky," upozorňuje.

Koronavirus dokáže také udolat imunitní systém. Nakažený člověk může mít týden mírné příznaky, jeho stav se ale nelepší nebo se najednou výrazně zhorší. "Je to boj imunity s virem," dodává Maďar.

Zřejmě jde i o případ britského premiéra Borise Johnsona. Pětapadesátiletý politik musel být v neděli převezen do nemocnice, protože se jeho stav ani po deseti dnech nelepšil.

"Imunita může být dlouho schopná infekci zvládat, ale pak se třeba dávka opakuje nebo se tělo jednoduše unaví. Britský premiér už také není mladý člověk a zjevně se jeho imunitní systém zpočátku dokázal bránit, ale postupně se jeho kapacity vyčerpaly a virus asi začal vítězit. Bylo nutné ho hospitalizovat, aby se jeho organismus podpořil nějakou léčbou," vysvětluje Maďar.

Video: Jak koronavirus proniká do plic a způsobuje zápal plic