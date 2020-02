"Zmizelý" Si Ťin-pching. Epidemie může stát prezidenta funkci, varuje britský sinolog

Šíření nového koronaviru s obavami sledují lidé na celém světě, nejvíce se ale strachují samotní Číňané, kterých nemoci podlehlo přes 1700. Odborník na Čínu, profesor Kerry Brown, v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, proč v zemi umírá tolik lidí a jakým následkům by mohla Komunistická strana Číny čelit, pokud by se šíření viru v následujících dnech nezpomalilo.

Jaké kroky proti šíření koronaviru nyní Čína dělá?

Vláda se nyní zaměřuje na boj s virem ve Wu-chanu, který je epicentrem nákazy, a snaží se, aby se výrazněji nerozšířil i do dalších provincií a nakonec do zbytku země. Kdyby se virus rozšířil do dalších třech nebo čtyř velkých měst, výrazně se zvýší panika. Největší výzvou čínské vlády je potýkat se se strachem lidí, kteří jsou velmi nervózní, bojí se a jsou velmi netrpěliví.

Byla panika také důvodem, proč úřady čekaly týdny, než šíření neznámého viru oznámily?

Nemyslím si, že se režim bál reakce svých vlastních lidí. Úřady se obávaly, že budou muset nést vinu, takže se pokusily odstranit problém samy. Jak ale vidíme, způsobilo to více problémů, než kdyby o problému promluvily rovnou. Ukazuje to na problém čínského systému, který se chce vyhnout jakémukoliv riskování a nechce nést za nic zodpovědnost.

Kolik informací o šíření viru z Číny skutečně dostáváme?

Nemyslím, že to je otázka, na kterou najdeme odpověď. V provincii Chu-pej, kde leží Wu-chan, se změnilo vedení a také způsob toho, jak se počítá množství nakažených a mrtvých, takže existuje snaha udělat čísla spolehlivější, ale jestli jsou úplně přesná, nevíme.

Prezident pod tlakem

Čínská média často píší propagandistické články nebo natáčí reportáže o hrdinných doktorech, kteří se obětují v pomoci ostatním. Věří takovým článkům a reportážím běžní Číňané?

Tolerují to, protože chtějí, aby se situace vyřešila. A pokud to zvládnou, tak proč ne, vláda si může říkat svoje pohádky… Ale když si vláda s virem neporadí, nakažených bude přibývat a stane se z toho skutečná pandemie, potom tyhle příběhy lidi neuspokojí ani náhodou. Číňané nyní dávají vládě čas, ale pokud počet nových případů neklesne, tak to v nějakou chvíli přestane fungovat. Čínská vláda bude mít vážný problém, protože lidé už nebudou tolik tolerantní a budou naštvaní, protože nechtějí slyšet propagandu, ale to, co se skutečně děje.

Kam až může jejich rozčílení vést?

Předpokládá se, že se všemi opatřeními by se mělo šíření viru v následujících dnech nebo týdnech zpomalit. Pokud se tak nestane, bude vláda pod obrovským tlakem. Na lokální vládu se sesype ještě víc kritiky a nastoupí místo nich nová. Co se může také stát, je, že se čínská vláda stane víc vlastenecká a bude říkat, že jde o národní boj o přežití, a možná i bude vinit okolní svět, že jim v době největších problémů nepomohl.

Někteří lidé žádají svobodu slova. Může v Číně v souvislosti s virem skutečně nastat?

Nemyslím si, že pod vládou prezidenta Si Ťin-pchinga se bude Čína otevírat. Dva novináři, kteří o šíření viru přímo z Wu-chanu mluvili, zmizeli, takže to nevypadá, že by čínská vláda chtěla víc svobody slova. Místo toho říká, že lidé šíří pomluvy, dezinformace a chtějí kontrolovat všechny zprávy, které se dostávají ven.

Jak se k šíření viru postavil Si Ťin-pching jako prezident a nejviditelnější člen čínské vlády?

Na začátku, když úřady veřejně přiznaly šíření viru, uvedl, že povede odpověď na krizi, pak ale na pár dní zmizel a lidé se začali ptát, kde je a zda se neukrývá. Od té doby se už opět na veřejnosti objevil a řekl pár silných slov o tom, jak s virem bojují. Myslím, že hodnocení jeho krizového managementu musíme nechat na dobu, až bude situace pod kontrolou. Nyní se Si Ťin-pching samozřejmě ocitá pod velkým tlakem, jde o první větší krizi v době, kdy je ve vedení strany. Pokud si s krizí poradí, vyjde z toho ještě silnější. Pokud ne, ponese následky.

Mohl by jeden z následků být, že nebude za dva roky zvolen do čela strany?

Myslím, že nezvládnutí šíření viru je jedna z mála věcí, která by ho mohla o pozici lídra připravit. Ale muselo by jít o opravdovou katastrofu. V současné době je to pořád zvládnutelné, ale může se to rychle změnit.

Xi Jinping visited a disease control centre in Beijing today, according to People’s Daily. His first known public appearance since the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/xlTcQYQMxF — Satarupa Bhattacharjya 茹 帕 (@Satarupa_B) February 10, 2020

Zdravotnictví na úrovni rozvojové země

Co vysoký počet mrtvých a nakažených koronavirem vypovídá o čínském zdravotnictví?

Už roky se ví o tom, že se čínské zdravotnictví bude muset od základů reformovat. Jejich zdravotní systém vůbec neodpovídá rozvíjející se zemi, kterou Čína je. Žádný stát to nemá se zdravotnictvím jednoduché, ale čínské zdravotnictví má ohromný prostor pro zlepšení a pravděpodobně půjde o vládní prioritu, až problém s koronavirem vyřeší.

Jaké konkrétní problémy čínské zdravotnictví má?

Základní péče není dobrá, praxe všeobecného lékaře téměř neexistuje a se vším musíte rovnou do nemocnice. Je to neúčinné a drahé, lidé si musí za ošetření sami platit a existují velké nerovnosti - na některých místech, jako je Peking nebo Šanghaj, máte výbornou péči, pokud si za ni zaplatíte, na jiných naopak hroznou. Wu-chan je asi uprostřed. Velký problém je i s kapacitou. Číňané sice dokázali postavit nemocnici rychle, ale chybí lékaři, ošetřovatelé a další zaměstnanci.

Kdo je Kerry Brown? Kerry Brown se narodil v roce 1967, byl mezi lety 1998 a 2005 působil jako britský diplomat v Číně, Indonésii, na Filipínách a ve Východním Timoru. Poté se stal ředitelem Centra čínských studií na Univerzitě v Sydney. Nyní je profesorem čínských studií a ředitelem Institutu zabývajícího se současnou Čínou na prestižní King’s College v Londýně. Brown je autorem více než dvaceti knih o čínské politice, historii a čínském jazyce. Několik z nich věnoval i čínským prezidentům - současnému Si Ťin-pchingovi i předchozímu Chu Ťin-tchaovi. V Praze přednášel jako host Ústavu mezinárodních studií.

Změní nový koronavirus nějakým způsobem šíření čínského politického vlivu v zahraničí? Například v Hongkongu nebo na Tchaj-wanu?

Co se týče Hongkongu, tam se čínská vláda svého vlivu zbavit nehodlá. Naopak se hongkongskou otázkou bude nově zabývat Sia Pao-lung, loajalista podobný Si Ťin-pchingovi, se kterým už dříve pracoval ve vedení provincie Če-ťiang (Čínský režim minulý týden Sia zvolil jako ředitele pro záležitosti Hongkongu a Macaa. Sia je stoupenec tvrdé linie, který na sebe před pár lety upozornil kampaní proti křesťanům, kdy stál za bořením kostelů a křížů - pozn. red.). To znamená, že Hongkong bude pod přísným dohledem a šíření viru je dobrou příležitostí k jeho upevnění, protože lidé, minimálně než bude šíření pod kontrolou, nebudou protestovat v ulicích.

Tchaj-wan je jiný problém, protože je nezávislý a dřívější znovuzvolení prezidentky Cchaj Jing-wen ukázalo, že země je proti jakémukoliv sblížení. Šíření viru toto přesvědčení ještě prohloubilo.

