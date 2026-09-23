Kopanec do režimu z vlastních řad. Putina tvrdě sepsul jeho věrný spojenec

„Pokud nezměníme kurz, prohrají všichni,“ varoval po volbách šéf komunistů Gennadij Zjuganov. Muž, který roky platil za loajalistu vládnoucího režimu, ostře sepsul válku s Ukrajinou, chudnutí běžných Rusů na úkor oligarchů i technologickou zaostalost země. Úřady navíc obvinil ze zmanipulování voleb.
„Pokud tento kurz nezměníme a tato vyčerpávající válka bude pokračovat, prohrají všichni,“ prohlásil Zjuganov na povolební tiskové konferenci Komunistické strany Ruské federace (KSRF). Zároveň vyzval k „posunu doleva“ a přechodu k politice založené na „spravedlnosti, přátelství a socialismu“.
Jeho slova jsou o to překvapivější, že jeho strana coby takzvaná systémová opozice obvykle oficiální linii Kremlu zpochybňuje jen zřídka.
Veterán ruské politiky, který stojí v čele komunistické strany už od roku 1993, nešetřil kritikou ani na ruskou ekonomiku a technologickou zaostalost.
„Svět roste tempem tři až čtyři procenta, zatímco my se už 15 let držíme na jednom procentu. To je nepřijatelné,“ rozhořčil se Zjuganov. Poukázal mimo jiné na to, že Rusko není ani po dvaceti letech schopné vyrobit vlastní mobilní telefon.
Nevybíravě se opřel i do ruských oligarchů a upozornil na to, že během války vzrostl počet miliardářů ze 105 na 155 a jejich majetek dosáhl 700 miliard dolarů.
„Oligarchie se nechce podílet na vítězství, platit řádné daně ani investovat,“ zdůraznil s tím, že běžní Rusové čelí vysoké inflaci. Jako příklad zmínil cenu surovin na tradiční boršč, která během posledního roku vzrostla o 40 procent.
Komunista zpochybnil volební výsledky
Ještě před tiskovou konferencí vystoupil Zjuganov v neděli v pořadu Vesti nedeli ve státní televizi Rossija 1, kde obvinil úřady z manipulace voleb.
Tvrdil, že podle předběžných průzkumů měla jeho strana získat 18 až 30 procent hlasů, zatímco po sečtení 29,09 procenta okrsků měla KSRF pouze necelých 14 procent.
„Tři hodiny jsem se díval na tabulky na obrazovkách. Neodrážejí žádný trend ani skutečný obraz,“ konstatoval šéf komunistů. Dodal také, že ve Voroněži na jihozápadě Ruska byli podle něj všichni pozorovatelé komunistické strany nezákonně odstraněni a že se podobné případy měly odehrát i v dalších regionech.
Putinova strana míří k drtivé výhře
Podle předběžných údajů ruské Ústřední volební komise získalo Jednotné Rusko 57,97 procenta hlasů v poměrném systému a zvítězilo ve 208 z 225 jednomandátových obvodů.
Strana by tak mohla získat 355 ze 450 křesel ve Státní dumě, zatímco v předchozím volební období jich měla 310.
Komunisté skončili s 13,65 procenta hlasů, Liberálně-demokratická strana získala 8,96 procenta, Noví lidé 7,9 procenta a Spravedlivé Rusko 5,13 procenta. Konečné výsledky se očekávají nejdříve 25. září.
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