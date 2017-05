Konžský prezident Kabila jmenoval přechodnou vládu, většina ministrů ho podporuje

před 56 minutami

Konžský prezident Joseph Kabila v úterý jmenoval novou přechodnou vládu. Většinu jejích členů však tvoří ministři z bývalé vlády, kteří ho podporují. Kabila, který odmítl loni v prosinci odstoupit, navzdory tomu, že mu vypršel mandát, se tak postavil opozici, která jeho vládu kritizovala, napsala agentura Reuters, Joseph Kabila se moci ujal v roce 2001, když byl zavražděn jeho otec Laurent Kabila. Prezidentské volby vyhrál dvakrát. V prosinci, když mu vypršel mandát, odmítl odstoupit. Nakonec podepsal dohodu s opozicí, jež mu umožňuje zůstat ve funkci do prezidentských voleb, které by se měly konat do konce letošního roku. Opozice úterní jmenování přechodné vlády k označila za nelegitimní.