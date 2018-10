Policie v Indii zatkla tisíce mužů, kteří brání ženám ve vstupu do chrámu

před 8 minutami

Policie v indickém státě Kérala v uplynulých dnech pozatýkala více než 2000 lidí při zásahu proti demonstrantům, kteří protestovali proti zrušení zákazu vstupu žen do významného hinduistického chrámu. Informovala o to agentura Reuters. Indický soud v září rozhodl o zrušení stovky let platného zákazu vstupu žen ve věku od 10 do 50 let do horského chrámu Sabarimala. Tento zákaz byl podle něj protiprávní, protože narušoval právo na vyznání víry. Konzervativní hinduisté tvrdí, že zachování zákazu vstupu žen ve věku, kdy mohou menstruovat, je nutné kvůli rituálům spojeným s hlavním bohem chrámu, který žije ve věčném celibátu. Protestující se střetli s policií a poškodili několik autobusů a aut.