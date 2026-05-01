Zahraničí

Konvoj s velrybou Timmy stojí. Ostře sledovanému člunu na cestě k oceánu překáží vlny

ČTK

Nákladní člun s velrybou vyproštěnou z mělčiny na severu Německa se kvůli nepříznivému počasí zastavil. Nyní se nachází východně od dánského města Skagen, které leží na nejsevernějším cípu Jutského poloostrova. Podle bulvárního listu Bild musí transport počkat, až se úžinami mezi Dánskem, Švédskem a Norskem přežene bouřka, která vyvolává vysoké vlny.

Humpback whale on sandbank off Baltic island of Poel
Tažné lodě Robin Hood a Fortuna B v úterý večer vyrazily s nákladním člunem s velrybou na cestu do Severního moře. Podle původních informací hodlaly dnes zakotvit v dánském přístavu Hirtshals. V noci na dnešek se dostaly až k nejsevernějšímu cípu Jutského poloostrova. Foto: UGC
Osud keporkaka, který se dostal do Baltského moře a několikrát uvázl, poutá řadu týdnů velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a Timmy mohl vyplout do hlubších vod. Následně ale uvázl ještě několikrát, naposledy 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel mladý keporkak téměř tři týdny. Minulý týden v pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla opodál.

Německé úřady v polovině dubna pokusy o záchranu velryby na radu odborníků vzdaly, tolerovaly ale záchrannou operaci soukromé iniciativy. Po několika marných pokusech se v úterý týmu dobrovolníků podařilo dostat velrybu do člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit. Německá média jej přirovnávají k obřímu pojízdnému akváriu.

Tažné lodě Robin Hood a Fortuna B v úterý večer vyrazily s nákladním člunem s velrybou na cestu do Severního moře. Podle původních informací hodlaly dnes zakotvit v dánském přístavu Hirtshals. V noci na dnešek se dostaly až k nejsevernějšímu cípu Jutského poloostrova. Zůstaly ale stát těsně před pomyslnou čárou, která odděluje průlivy Kattegat a Skagerrak a někdy je považovaná za hranici Baltského a Severního moře. Podle Bildu je důvodem bouřka, která se oblastí žene a vyvolává až 1,5 metru vysoké vlny. Jak dlouho člun s velrybou na místě zůstane, není jasné. Podle původního plánu by měl Timmy absolvovat v Hirtshalsu další veterinární prohlídku. Kde přesně pak bude vypuštěn, není známo.

Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba. | Video: Brian Allen KSFY

Odborníci na mořskou biologii v posledních týdnech opakovaně vyzývali, aby lide nechali velrybu v klidu na místě, kde uvázla, a poskytovali jí nanejvýš paliativní péči. Nové a nové pokusy o záchranu podle nich kytovce jen stresovaly. Podle některých je velryba natolik zesláblá, že nelze vyloučit, že po vypuštění do moře uhyne. Dánské ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek agentuře DPA sdělilo, že uváznutí velryby na pobřeží považuje za "přirozený jev" a v takovém případě by nepomohlo s jejím vyprošťováním.

98th Academy Awards - Press Room

Režiséra Talankina nepustili s Oscarem do letadla. Ztracená soška se po čase našla

Ruský režisér Pavel Talankin přišel o sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště JFK zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se Oscar ztratil, Lufthansa pak uvedla, že soška se přece jen našla.

A woman holds a poster depicting Iran's new Supreme Leader Mojtaba Khamenei, during a rally in Tehran

ŽIVĚ Írán nabízí Trumpovi další jednání, ve hře jsou ale i nové americké údery

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší podle agentur AFP a Reuters íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.

V pozvánce na 1. máj pořadatelé pochodu proti fašismu vyzvali ke vzdoru proti neonacismům „co navlékli saka a začali sbírat lajky".; 1. května 2026, Praha.

„Nedej náckům šanci!“ Prahou prošel prvomájový pochod proti fašismu, provázely ho i potyčky

Centrem Prahy dnes odpoledne prošlo přes 1000 lidí v prvomájovém pochodu proti fašismu. Průvod vyšel zhruba půl hodiny po poledni ze Střeleckého ostrova. Trasa vedla přes Národní třídu či Jungmannovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov, kde pochod skončil. Na akci dohlížela policie i antikonfliktní týmy. V souvislosti s akcí řešili policisté potyčku mezi účastníky průvodu a odpůrci.

