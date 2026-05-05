Kontroverzní záchrana, která nepomohla. Velryba Timmy zřejmě uhynula

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a pak vypustil v Severním moři, nejspíš uhynula. V úterý to uvedli odborníci z Německého mořského muzea ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, kterého německá médi a překřtila na Timmyho. Jeho boj o život sledoval s Němci celý svět.
Odborníci na mořskou biologii z muzea v severoněmeckém Stralsundu uvedli, že velryba byla prokazatelně spatřena naposledy v sobotu 2. května v 9:24. Snímky tehdy pořídil dron. „Pak už nejsou k dispozici žádné další nezávisle ověřitelné informace o pobytu či zdravotním stavu zvířete,“ uvedli.
Protože byl keporkak po týdnech strávených na mělčině v Baltském moři extrémně oslabený, odborníci předpokládají, „že s vysokou pravděpodobností neměl dost sil na to, aby v hluboké vodě dokázal dlouhodobě plavat“. Velmi pravděpodobně tak podle zástupců muzea velryba už nežije.
Mladého keporkaka přezdívaného Timmy, který v březnu několikrát uvázl na baltském pobřeží na severu Německa, vyprostila soukromá iniciativa z mělčiny u ostrova Poel minulý týden v úterý. Na nákladním člunu jej pak odvezla do zálivu Skagerrak mezi Norskem, Švédskem a Dánskem a v sobotu vypustila. Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Timmy ale přinejmenším od začátku března plul v Baltu.
Soukromá iniciativa, která jej vyprostila a vypustila, poskytla jen velmi málo podrobností k tomu, jak přesně se velryba dostala zpět na otevřené moře. O sledovacím zařízení, které mělo být na velrybě připevněno, zveřejňovala iniciativa rozporuplné informace.
„Aby mohla záchranná mise dokázat, že byla úspěšná, je zásadní, aby zveřejnila následující informace: přesný model sledovacího zařízení, místo a způsob jeho upevnění na velrybě s fotografickou dokumentací, kompletní surová data a přístup k živému přenosu,“ vyzvali odborníci z Německého mořského muzea. Dodali, že je to nejen ve veřejném a vědeckém zájmu, ale i v zájmu samotné soukromé iniciativy.
Také ministerstvo životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko, v niž velryba naposledy uvázla, uvedlo, že nemá navzdory předchozí dohodě k dispozici žádná data o stavu a pohybu kytovce. Zemský ministr životního prostředí Till Backhaus vyzval v úterý soukromou iniciativu, aby co nejrychleji data poskytla a zodpověděla všechny otázky.
Kritizovaná záchranná akce
Záchrannou akci financovali chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady v dubnu všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly a aktivity soukromé iniciativy pouze tolerovaly. Ve společném prohlášení oba podnikatelé o víkendu uvedli, že se distancují „výslovně od událostí a způsobu, jakým k vypuštění velryby došlo“. Posádka remorkéru, který nákladní člun s velrybou odtáhl do Severního moře, tvrdí, že se vše odehrálo po konzultaci s vedením soukromé iniciativy. Podle některých členů týmu ale bylo v plánu odvézt kytovce mnohem dál.
Odborníci na mořskou biologii celou záchrannou akci kritizovali dlouhodobě. Byli proti tomu, aby se s velrybou uvázlou na mělčině vůbec manipulovalo. Chtěli jí poskytnout jen paliativní péči a nechat uhynout na mělčině.
Desetimetrová velryba uvázla na pláži v Německu, záchrana zatím marná
ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
„Je to něco mimořádného.“ Bohdalová dostala k narozeninám vlastní edici poštovních známek
Herečka Jiřina Bohdalová se u příležitosti svých nedávných 95. narozenin dostala na známky České pošty. Aršík obsahuje pět různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele.
V korupční kauze jsou namočení další dva ligoví fotbalisté. Rozhodčí už se přiznal
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem, útočníkem Ostravy Davidem Látalem či druholigovou Chrudimí. Informovala o tom v komuniké, jednotlivé důvody k zahájení řízení uvedla na úřední desce.
„Skvělé chvíle, jsem nadšená." Česká hvězda je zpět, hned ji čeká nejtěžší možný test
Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění vrátila na antukovém turnaji v Římě vítězně. V 1. kole porazila dvojnásobnou grandslamovou šampionku Francouzku Elsu Jacquemotovou 6:2, 6:4.
Vlak z Přerova řídil opilý strojvedoucí. Zapomínal otvírat dveře, tak na něj zavolali policii
S téměř třemi promile alkoholu řídil podle policie strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku. Na jeho nestandardní chování upozornili policii svědci, neotvíral totiž dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Událost se stala v pondělí, nikdo nebyl zraněn, sdělila v úterý policejní mluvčí Miluše Zajícová.