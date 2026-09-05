Kontrolují dívkám oblečení a zakazují plavání. Rakousko na islamisty chystá bič

Rakouská vláda zpřísňuje kurz proti náboženskému extremismu. Po vlně radikalizace mladistvých a rostoucím počtu islamistických hrozeb oznámil kancléř Christian Stocker plán na úplný zákaz politického islámu. Podle Vídně jde o ideologii, která odmítá demokracii a prosazuje náboženské právo nad zákony parlamentu.
Rakouské bezpečnostní složky varují: jen v Horním Rakousku zaznamenaly za minulý rok 84 trestných činů spojených s islamismem a v ulicích evidují desítky potenciálně nebezpečných osob. Radikalizace probíhá hlavně na sociálních sítích, kde mladé lidi ovlivňují tzv. tiktokoví kazatelé odmítající demokratické zřízení.
Proti radikálnímu islámu se nyní jasně vyjadřuje i kancléř Christian Stocker (ÖVP): „V této zemi nemůže dojít k tomu, aby rozhodoval kazatel, a ne parlament. Nesmí docházet k tomu, aby samozvaní strážci morálky na školách diktovali dívkám, jak se mají chovat.“
Kancléř naráží na časté případy z rakouských základních a středních škol (zejména ve Vídni a větší městech), kde skupiny radikalizovaných chlapců vystupují jako samozvaná „mravnostní policie“. Tyto skupiny šikanují své spolužačky – vyžadují po nich nošení šátků, zakazují jim nosit západní oblečení, bavit se s chlapci nebo se účastnit tělocviku či plavání.
Vláda proto nyní připravuje legislativní balík zaměřený, v jehož rámci chce rozšiřovat seznam zakázaných extremistických symbolů a organizací (např. Muslimské bratrstvo či Šedí vlci), zpřísnit procesy pro zavírání radikálních mešit a důsledně vymáhat zákaz zahraničního financování náboženských spolků.
Současně dává bezpečnostním složkám širší pravomoci při monitorování radikalizace na sociálních sítích, jako je TikTok či Telegram.
Úřady mají získat nástroje k postihování tzv. mravnostních strážců na školách a k ochraně žáků před náboženským nátlakem. U cizinců a azylantů má být aktivní šíření ideologie politického islámu, popírání demokratického řádu nebo šikana spolužáků přímým důvodem ke ztrátě statusu ochrany a k následnému vyhoštění ze země.
Vídeňské Dokumentační středisko pro politický islám definuje politický islám jako snahu podkopat právní stát a lidská práva. Experti proto vedle represí a vyšších pravomocí pro policii zdůrazňují nutnost prevence v podobě povinné výuky etiky na školách a zapojení samotných muslimských komunit.
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