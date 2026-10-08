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Zahraničí

Kontrola zbraní skončila střelbou. V Bavorsku zemřel úředník

ČTK
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Muž v bavorské obci Berngau ve čtvrtek při kontrole zbraní zastřelil úředníka, jeho kolegyně zůstává postřelená v domě. Informoval o tom na svém webu deník Bild. Bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR) s odvoláním na policii uvedla, že žena je těžce zraněná. Policie dům obklíčila a vyzvala obyvatele, aby neopouštěli své domovy.

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Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
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"Podle současných zjištění se v domě nachází mužská osoba, která zřejmě několikrát vystřelila," řekl policejní mluvčí Jonas Krauss.

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Na místě policie provádí rozsáhlý zásah, ve vzduchu jsou helikoptéry a před domem je podle Bildu i obrněný vůz. Podle BR je v obci, která má asi 2600 obyvatel, na 150 policistů.

Dům podle BR odpoledne navštívila dvojice pracovníků zemského okresu Neumarkt v Horní Falci, poté z místa zazněly výstřely. Policii na střelbu upozornili místní obyvatelé, kteří rány zaslechli.

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