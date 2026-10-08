Kontrola zbraní skončila střelbou. V Bavorsku zemřel úředník

Muž v bavorské obci Berngau ve čtvrtek při kontrole zbraní zastřelil úředníka, jeho kolegyně zůstává postřelená v domě. Informoval o tom na svém webu deník Bild. Bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR) s odvoláním na policii uvedla, že žena je těžce zraněná. Policie dům obklíčila a vyzvala obyvatele, aby neopouštěli své domovy.
"Podle současných zjištění se v domě nachází mužská osoba, která zřejmě několikrát vystřelila," řekl policejní mluvčí Jonas Krauss.
Na místě policie provádí rozsáhlý zásah, ve vzduchu jsou helikoptéry a před domem je podle Bildu i obrněný vůz. Podle BR je v obci, která má asi 2600 obyvatel, na 150 policistů.
Dům podle BR odpoledne navštívila dvojice pracovníků zemského okresu Neumarkt v Horní Falci, poté z místa zazněly výstřely. Policii na střelbu upozornili místní obyvatelé, kteří rány zaslechli.
Mohlo by vás také zajímat: Putin slaví narozeniny, v Kyjevě přistál „dárek“ – nevybuchlý Iskander
Bídná domácí bilance, Sparta opět padla. Plzeň vyhrála v Českých Budějovicích
Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Brnu 3:4 v prodloužení. Před 12.193 diváky dokázali Pražané v závěru základní doby smazat dvoubrankové manko, ale pak v čase 61:44 rozhodl Robert Leino. Plzeň porazila České Budějovice 4:1, navázala na úterní výhru v Lize mistrů a ukončila sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži.
Kamion, který uvázl pod mostem v Praze, se nepodařilo vytáhnout. Pomůže nový tank
Kamion uvázlý ve středu pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v pražské Krči se stále nepodařilo vytáhnout. Vyprošťovací tank Správy železnic (SŽ), který se o to od rána snažil, se porouchal. Hasiči proto povolali záložní tank ze Zbirohu, ani s ním se ho ale zatím nepodařilo vyprostit. Na místo míří ještě jeden tank z Přerova.
Trump odmítá „umělou inteligenci“. Chce prosadit nový název
Bílý dům považuje za nepřítele každého, kdo používá termín umělá inteligence (AI) místo super inteligence, napsal ve čtvrtek americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social, aniž by zmínil možné důsledky.
„Jednou se to stane.“ Evropa se tiše chystá na „útok z noční můry“ s obřím počtem obětí
Členské země Evropské unie se nepřipravují už jen na pouhou sabotáž nebo kyberútok. Diplomaté v omezeném formátu řeší scénář, kdy při hybridním útoku na evropském území zemře větší počet lidí. Podle zdrojů médií je taková možnost stále pravděpodobnější. Podle kritiků ale může EU zároveň duplikovat roli NATO a překračovat své bezpečnostní pravomoci.
Protesty studentů ve Francii eskalují. Policie v Paříži nasadila vodní děla
Francouzští studenti ve čtvrtek opět blokovali některé střední školy a pochodovali ulicemi měst. Vláda už slíbila, že se bude zabývat jejich stížnostmi na nedostatek učitelů a zchátralé školní budovy, nebyla ale příliš konkrétní, napsala agentura Reuters.